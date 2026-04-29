Facebook X-twitter Linkedin
Facebook X-twitter Linkedin

Oro in flessione, attesa per discorso Powell

quotazione oro

Stamani il prezzo dell’oro è sceso sotto i 4.600 dollari/oncia, avvicinandosi al minimo di diverse settimane toccato nella seduta precedente. Lo stallo nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, con le due parti che non sono ancora riuscite a raggiungere un accordo che possa portare alla fine del blocco, continua a gettare dubbi sulle prospettive dell’economia globale.

Questo contesto ha sostenuto il dollaro statunitense, rafforzandone lo status sia di valuta di riserva che di bene rifugio, e pesando sul prezzo del metallo prezioso.

Nel frattempo, gli operatori seguiranno con attenzione la conclusione della riunione della Federal Reserve in programma nel corso della giornata.

La banca centrale dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati per la terza riunione consecutiva, ma tutti gli occhi saranno puntati sulla conferenza stampa finale di Jerome Powell dopo la riunione.

Gli operatori di mercato cercheranno ulteriori indicazioni su come la Fed stia valutando l’impatto economico della guerra in Iran, in particolare sull’inflazione.

Se il presidente uscente della Fed adotterà un orientamento restrittivo, concentrandosi sui rischi inflazionistici, questo potrebbe portare ad un ulteriore rafforzamento del dollaro e a un aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, esercitando un’ulteriore pressione al ribasso sul prezzo dell’oro.

di Ricardo Evangelista, Senior Analyst, ActivTrades

TI POTREBBE INTERESSARE
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Bullish Engulfing: segnale rialzista per operazioni long
Bullish Engulfing: segnale rialzista per operazioni long
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
Testa e Spalle: il ruolo chiave della neckline
Testa e Spalle: il ruolo chiave della neckline
Teoria di Dow: accumulazione, distribuzione e tendenza
Teoria di Dow: accumulazione, distribuzione e tendenza
Triplo Massimo: come utilizzare il pattern nel trading
Triplo Massimo: come utilizzare il pattern nel trading
forex
azioni intraday
Azioni Multiday
ftse-mib
Segnali future dax
Edit Template

Hai bisogno di maggiori info sui Segnali di Trading?

Scrivi a: info@tendenzamercati.net

Chi Siamo

Analisi Tecnica e Segnali di Trading su Azioni, Futures  e Forex. TendenzaMercati nasce da un’idea di Nicola Zonno, trader ed analista indipendente.

SEgnali di Trading

Info

Social media

Facebook X-twitter Linkedin

Copyright © 2006-2026 TendenzaMercati - Designed by EnneZeta | Tutti i diritti riservati

Torna in alto