Oro ai massimi da sei settimane, la spinta del Dollaro

Il prezzo dell’oro ha raggiunto i massimI delle ultime sei settimane sostenuto dal calo della propensione al rischio sui mercati finanziari e dall’indebolimento del dollaro USA.

I futures sui principali indici azionari, compreso il Nasdaq ad alta concentrazione tecnologica, sono scambiati al ribasso all’inizio della sessione, segnalando una riduzione della propensione al rischio nei mercati asiatici dopo la pubblicazione dei dati deboli del PMI cinese, uno sviluppo che ha favorito l’oro come bene rifugio.

Allo stesso tempo, il dollaro USA è sceso al minimo delle ultime due settimane, a causa degli operatori che aumentano le loro scommesse su un abbassamento dei tassi di interesse nella più grande economia mondiale.

Diversi alti funzionari della Federal Reserve hanno rilasciato dichiarazioni accomodanti nelle recenti apparizioni pubbliche, rafforzando la percezione che l’orientamento interno della banca centrale punti verso ulteriori tagli dei tassi a dicembre e oltre.

Questa dinamica ha pesato sul dollaro e sostenuto l’oro, a causa della correlazione inversa dei prezzi tra i due asset. In questo contesto, la tendenza del prezzo del metallo prezioso rimane saldamente al rialzo.

Commento a cura di Ricardo Evangelista – ActivTrades