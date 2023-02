Nvidia: view positiva, i target

Ritracciamento per Nvidia dopo l’ottima performance che ha caratterizzato la seduta di giovedì 23 febbraio. Ampio gap rialzista.

Correzione fisiologica per Nvidia (NASDAQ: NVDA) che archivia l’ottava in calo dell’1,60% a 232.86 usd. Sebbene il grafico giornaliero evidenzi un ampio gap lasciato aperto nella seduta di giovedì 23 febbraio (211.04/230.25), la view sul titolo si conferma positiva sia in ottica di breve che di medio periodo. L’ascesa dei prezzi potrebbe quindi proseguire sostenuta dai valori del Momentum che ben interpretano l’attuale sentiment di mercato (11,13). In questo quadro il potenziale di upside del titolo si aggira intorno all’11%, con target la chiusura del gap ribassista lasciato aperto nella seduta del 6 aprile 2022 (258.20 usd). Interessanti le performance a 1, 6 e 12 mesi di Nvidia che segnano rispettivamente +24.71%, +31.43% e +3.47%.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi molto sopra la media mobile a 14 giorni, ora in transito per area 220.24.

Volumi

Scambi in diminuzione rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per il trading intraday su Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) aggiornati alla chiusura del 24/02/2023.

Resistenze: R1= 235.24 – R2= 237.62 – R3= 242.89

Pivot Point: 232.35

Supporti: S1= 229.97 – S2= 227.08 – S3= 221.81

Attesi movimenti al rialzo sopra area 233.80 per il test di area 235.24 prima e 236.64 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 240.52.

Prevista fase di debolezza sotto area 231.92 per una verifica di area 230.84 prima e 229.74 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 226.46.