MPS: Goldman Sachs alza il target price, sale il titolo

Goldman Sachs ha aumentato il target price di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 11,60 euro, confermando la raccomandazione “Buy”. L’upgrade riflette una posizione decisamente positiva, collocando il prezzo obiettivo al di sopra del consenso medio degli analisti, che solitamente oscilla tra i 9 e i 10 euro per azione.
A marzo la banca d’affari statunitense aveva avviato la copertura sul titolo con rating “buy” e target price a 10,10 euro per azione.
Il rating si basa su una visione ottimistica per la banca, con il nuovo prezzo obiettivo che indica un potenziale movimento al rialzo.
Goldman Sachs aveva inoltre recentemente aggiornato la propria visione sulle banche italiane nel marzo 2026, dimostrando una continua attenzione al settore.
A Piazza Affari MPS registra al momento un rialzo dell’1,22% a 9,245 euro.