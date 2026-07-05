MPS chiude sui massimi: prosegue la forza del titolo

La seduta del 3 luglio si è svolta in un contesto positivo per il mercato azionario italiano. L’indice FTSE MIB ha chiuso in rialzo dello 0,75%, sostenuto da un clima favorevole sui listini europei nonostante l’assenza di Wall Street, rimasta chiusa per la festività dell’Independence Day. Parallelamente, il titolo MPS continua a beneficiare dell’attenzione degli investitori, anche alla luce del rinnovato interesse del mercato per il settore bancario e delle recenti indiscrezioni sul consolidamento del comparto. Sarà fondamentale osservare la capacità del titolo di confermare il superamento dei massimi nella prossima seduta.

Dati della seduta

Apertura: 11,00 €

11,00 € Massimo: 11,144 €

11,144 € Minimo: 11,00 €

11,00 € Chiusura: 11,144 €

Analisi tecnica MPS

Dal punto di vista grafico il quadro di breve periodo rimane favorevole.

La forza mostrata durante l’intera seduta suggerisce che il movimento rialzista sia stato accompagnato da acquisti costanti piuttosto che da semplici ricoperture. Una candela di questo tipo tende spesso a rafforzare il trend in atto, soprattutto quando compare dopo una fase di consolidamento o in prossimità della rottura di livelli tecnici rilevanti.

Nel brevissimo periodo non è comunque da escludere una fisiologica fase di consolidamento, utile ad assorbire gli acquisti della giornata prima di un eventuale nuovo impulso rialzista.

Supporti e resistenze MPS

Resistenze

11,144 € , massimo della seduta e primo livello da superare.

, massimo della seduta e primo livello da superare. Oltre tale soglia il titolo potrebbe estendere il movimento rialzista verso i successivi livelli grafici.

Supporti

11,000 € , supporto immediato e livello psicologico.

, supporto immediato e livello psicologico. Un eventuale ritorno sotto questa area indebolirebbe il quadro tecnico di brevissimo periodo.

Scenario operativo

Il quadro tecnico resta costruttivo.