Morgan Stanley: risultati terzo trimestre 2022

Nel terzo trimestre 2022, Morgan Stanley (NYSE: MS) ha riportato un fatturato netto di 13 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 14,8 miliardi di dollari di un anno fa.

L’utile netto è stato di 2,6 miliardi di dollari, o 1,47 dollari per azione, rispetto ai 3,7 miliardi di dollari, o 1,98 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

James P. Gorman, Presidente e Amministratore Delegato di Morgan Stanley, ha dichiarato: “La performance dell’azienda è stata resiliente ed equilibrata in un contesto incerto e difficile, con un rendimento del 15% sul capitale ordinario. La divisione Wealth Management ha aggiunto altri 65 miliardi di dollari di nuove attività nette e ha prodotto un margine ante imposte del 28%, escluse le spese di integrazione, dimostrando stabilità nonostante il calo del valore delle attività. Mentre le divisioni Investment Banking e Investment Management hanno risentito del contesto di mercato, i settori Fixed Income e Equity hanno affrontato bene i mercati difficili. Continuiamo a mantenere la nostra solida posizione di capitale, riacquistando 2,6 miliardi di dollari di azioni e distribuendo un sano dividendo”.

Di seguito i principali highlights finanziari del terzo trimestre 2022:

Net revenues: $ 13,0 miliardi (vs $ 14,8 miliardi in 3Q 2021)

Earnings per diluted share (EPS): $ 1,47 (vs $ 1,98 in 3Q2021)

Net income: $ 2,6 miliardi (vs $ 3,7 mld in 3Q2021)

I risultati ottenuti dimostrano la forza del business diversificato di Morgan Stanley, in grado di affrontare il difficile contesto di mercato.

L’attività diversificata della divisione Investment Management ha conseguito risultati in linea con il trimestre precedente.

Relativamente alla divisione Investment Management (MSIM), emergono:

Net revenues: $ 1,2 miliardi (vs $1,5 mld nel 3Q2021)

Income before taxes: $ 116 milioni (vs $ 370 mln nel 3Q2021)

AUM: $ 1,3 trilioni (vs 1,5 trilioni nel 3Q2021).