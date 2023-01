Morgan Stanley: risultati 4Q e FY 2022

Per James P. Gorman, CEO di Morgan Stanley, il 2022 è stato nel complesso un anno positivo per l’azienda.

Solidi i risultati del quarto trimestre 2022 di Morgan Stanley. In un contesto di mercato complesso il 2022 è stato un anno positivo per la banca d’affari USA ma in contrazione rispetto al 2021.

Principali highlights finanziari del FY 2022:

Net revenues: $ 53,7 miliardi (vs $ 59,8 miliardi in FY 2021, -10%)

Earnings per diluted share (EPS): $ 6,15 (vs $ 8,03 in FY 2021)

Net income: $ 11,0 miliardi (vs $ 15,0 mld in FY 2021, -27%)

Principali highlights finanziari del 4Q 2022:

Net revenues: $ 12,8 miliardi (vs $ 14,5 miliardi in 4Q 2021)

Earnings per diluted share (EPS): $ 1,26 (vs $ 2,01 in 4Q2021)

Net income: $ 2,2 miliardi (vs $ 3,7 mld in 4Q2021)

James P. Gorman, Chairman e Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Abbiamo conseguito solidi risultati nel quarto trimestre, in un contesto di mercato difficile. Nel complesso, il 2022 è stato un anno positivo per l’azienda, dal momento che la nostra strategia definita e il nostro modello di business equilibrato ci hanno permesso di ottenere un ROTCE del 16% nonostante il complesso contesto macroeconomico.

Il Wealth Management ha dato stabilità, con ricavi record e oltre 310 miliardi di dollari di nuovi asset netti, l’Investment Management ha beneficiato della diversificazione e, nell’ambito degli Institutional Securities, i nostri ricavi da Equity e Fixed Income sono stati robusti, compensati dall’Investment Banking. La nostra solida posizione patrimoniale ci ha permesso di riacquistare 10 miliardi di dollari di azioni quest’anno e di distribuire un buon dividendo”.