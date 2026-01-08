Mercati: escalation in Venezuela vero fattore di rischio

Investimenti e impatto sui mercati – Venezuela

Oro e dollaro statunitense in rialzo in un contesto di incertezza geopolitica: le turbolenze politiche in Venezuela hanno fatto schizzare il prezzo dell’oro e rafforzato il dollaro statunitense; tuttavia riteniamo che le prospettive di lungo periodo dell’oro dipendano dai tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, dall’inflazione e dagli acquisti della banca centrale.

Impatto minimo sul petrolio nel breve termine, sfide nel lungo termine: le attuali interruzioni della produzione petrolifera in Venezuela difficilmente influiranno sui prezzi globali a causa dell’eccesso di offerta, mentre la crescita della produzione nel lungo termine deve affrontare ostacoli quali il deterioramento delle infrastrutture e la carenza di investimenti.

Implicazioni regionali e globali più ampie: l’azione incisiva degli Stati Uniti in Venezuela è una prova della loro crescente influenza in America Latina, con potenziali effetti sulla politica regionale e sugli equilibri di potere globali, incluse le valutazioni strategiche della Cina.

Matthias Scheiber, Head of Multi-Asset Solutions di Allspring Global Investments, mette in evidenza l’impatto sui mercati globali e petroliferi:

“La recente estromissione del presidente del Venezuela introduce un nuovo livello di rischio geopolitico, con ripercussioni sui mercati globali. Sebbene l’impatto immediato sembri limitato a specifiche asset class come l’oro e il dollaro statunitense, le implicazioni più ampie per le materie prime, la politica regionale e le dinamiche di potere globali meritano un esame più approfondito.

Il cambio di governo in Venezuela ha sollevato interrogativi sul suo impatto sui mercati petroliferi globali. Nel breve termine, prevediamo che l’effetto sarà minimo. Attualmente il Venezuela produce poco meno di 1 milione di barili al giorno, pari a circa l’1% dell’offerta globale. Con l’Agenzia internazionale per l’energia che prevede un eccesso di offerta globale di 3,8 milioni di barili al giorno nel 2026, è improbabile che qualsiasi interruzione temporanea della produzione venezuelana possa influenzare in modo significativo i prezzi.

Nel medio-lungo termine, questi eventi potrebbero esercitare una pressione al ribasso sui prezzi del petrolio. Esiste il potenziale per un aumento della produzione in Venezuela, ma è accompagnato da numerose sfide. Nonostante possieda le più grandi riserve petrolifere conosciute al mondo, decenni di investimenti insufficienti, il deterioramento delle infrastrutture e l’uscita di scena dei produttori internazionali hanno fortemente limitato la capacità produttiva del Venezuela.

Anche sotto la supervisione degli Stati Uniti e con nuovi investimenti, un aumento significativo della produzione richiederebbe anni di sforzi costanti. Le principali compagnie petrolifere potrebbero reinvestire nel Paese, date le sue vaste riserve e le condizioni contrattuali presumibilmente interessanti che verrebbero offerte. La leader dell’opposizione María Corina Machado afferma che la produzione potrebbe triplicare fino a raggiungere i 3 milioni di barili al giorno, ma per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere necessario un decennio”.

Michael Bradshaw, Head of Precious Metals and Senior Portfolio Manager di Allspring Global Investments, commenta così l’andamento dell’oro e del dollaro statunitense: “Sulla scia dei disordini politici in Venezuela, i prezzi dell’oro sono aumentati di quasi il 2%, riflettendo il suo tradizionale ruolo di bene rifugio in periodi di incertezza, anche se questo effetto potrebbe essere di breve durata. Di conseguenza, riteniamo che eventi geopolitici come questo siano un motivo per detenere oro, ma non necessariamente un motivo per acquistarlo oggi.

“Inoltre, gli investitori dovrebbero valutare i rischi geopolitici a breve termine rispetto alle prospettive a medio termine di un taglio dei tassi di interesse statunitensi. Nel frattempo, il dollaro statunitense si è rafforzato, beneficiando del suo status di valuta di riserva globale, tra i dubbi sugli eventi del fine settimana e le loro implicazioni per l’ordine globale.

Sebbene il rialzo dell’oro possa essere di breve durata se le ostilità non dovessero intensificarsi ulteriormente, la sua traiettoria a lungo termine potrebbe dipendere da fattori quali i tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, l’andamento dell’inflazione, la forza relativa del dollaro statunitense e il proseguimento degli acquisti da parte delle banche centrali”.

Derrick Irwin, Co-Head of Intrinsic Emerging Markets Equity di Allspring Global Investments, mette in evidenza le implicazioni regionali in termini di investimenti: “La transizione politica in Venezuela ha anche implicazioni più ampie per l’America Latina e la geopolitica globale. L’azione determinata dell’amministrazione Trump potrebbe rafforzare la sua influenza nel dibattito politico in tutta la regione. Con diverse elezioni chiave in programma in America Latina nel 2026, il successo o il fallimento della transizione in Venezuela sarà determinante per accelerare una transizione politica verso destra nei paesi vicini. Nel complesso, le recenti azioni non modificano la nostra visione sulla maggior parte della regione, tuttavia non possiamo ignorare le dichiarazioni di Trump sul regime colombiano.

Sul piano globale, gli eventi in Venezuela potrebbero indurre altre potenze, in particolare la Cina, a riconsiderare le proprie valutazioni strategiche. Sebbene alcuni ipotizzino che ciò potrebbe accelerare le tensioni su Taiwan, l’efficienza dell’operazione militare statunitense potrebbe indurre altre nazioni a riflettere prima di perseguire ambizioni territoriali aggressive.”

Jamie Newton, Head of Global Fixed Income Research at Allspring Global Investments, condivide alcuni punti chiave per gli investitori: “Per gli investitori, gli sviluppi in Venezuela evidenziano l’importanza di monitorare i rischi geopolitici mantenendo al contempo un portafoglio diversificato. Gli asset in crescita come le azioni rimangono richiesti, trainati dall’ottimismo legato all’intelligenza artificiale e da solidi utili societari. Nel frattempo, i rendimenti obbligazionari dovrebbero rimanere contenuti, poiché i mercati non hanno ancora incorporato nei prezzi una significativa escalation militare o un aumento della spesa per la difesa.

In sintesi, sebbene la transizione politica in Venezuela determinerà nuove incertezze, il suo impatto immediato sui mercati globali rimane limitato. Tuttavia, un’ulteriore escalation potrebbe aumentare l’incertezza degli investitori e portare a una maggiore volatilità dei mercati. Per ora, l’attenzione resta concentrata sui fattori più generali che determinano l’andamento dei mercati, tra cui la politica monetaria statunitense, l’inflazione e l’innovazione tecnologica”.