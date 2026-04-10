Mercati Emergenti: il peso dello stretto di Hormuz

Il conflitto in Medio Oriente continua ad avere effetti evidenti sui mercati delle materie prime. I prezzi del Brent sono balzati dai 60 dollari dell’inizio di gennaio a oltre 100 dollari alla fine di marzo, il livello più alto dall’invasione russa dell’Ucraina all’inizio del 2022.

Per quanto marcato sia stato questo aumento, esso è ancora più evidente nei prodotti derivati dal petrolio come la benzina e il carburante per aerei, poiché le raffinerie attrezzate per trattare il greggio del Golfo iniziano a esaurire le scorte. Senza contare gli effetti su altre materie prime legate all’energia, come i fertilizzanti e l’elio, entrambi fondamentali rispettivamente per l’agricoltura e la produzione di semiconduttori, che sono stati anch’essi messi sotto pressione dalla crisi. Se il conflitto dovesse protrarsi per settimane o mesi, l’attuale andamento dei prezzi potrebbe potenzialmente portare a crolli più gravi nei mercati delle materie prime e a un aumento dei costi per i consumatori.

Chi potrebbe essere a rischio a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e del gas?

Mentre molti mercati sviluppati hanno già superato crisi simili in passato (in Europa) o potrebbero addirittura trarne vantaggio (Australia, Stati Uniti), i principali sconfitti nella lotta per lo Stretto di Hormuz, soprattutto se si dovesse protrarre, potrebbero essere i mercati emergenti più poveri (EM), in particolare in Asia.

Essendo i consumatori del petrolio del Golfo, la loro sicurezza energetica è fortemente minacciata dal crollo dell’offerta, il che crea gravi difficoltà a breve termine. I paesi più poveri non hanno inoltre la flessibilità necessaria per far fronte a picchi (anche transitori) dei prezzi delle materie prime, poiché l’accesso al credito è più limitato a causa della minore affidabilità creditizia. Nel loro insieme, i mercati emergenti sono davvero quelli che subiscono maggiormente le ripercussioni della situazione attuale nello stretto.

Ma quali? In una crisi come questa, l’esposizione assume varie forme. La prima è la dipendenza dall’energia importata. Molti mercati emergenti, come la Corea del Sud e Taiwan, sono importatori di energia, mentre altri, come il Brasile e la Malesia, hanno petrolio da esportare a prezzi ormai altissimi. La seconda è rappresentata dalle scorte di petrolio greggio. Maggiore è il volume di greggio detenuto a livello nazionale, più i paesi sono al riparo dagli effetti a breve termine della crisi. Infine, la dipendenza del paese dai finanziamenti esterni. Se un paese dispone di una riserva sostanziale di surplus esterni, può superare lo shock senza ricorrere a finanziamenti esterni.

Abbiamo riunito questi fattori in un unico indice. I mercati emergenti che dipendono dall’energia importata, presentano deficit con l’estero più elevati e dispongono di riserve petrolifere più esigue ottengono un punteggio più alto, mentre quelli che esportano energia e capitali e dispongono di ingenti riserve petrolifere risultano più sicuri (ed hanno quindi un punteggio più basso). La Cina, con il suo ampio surplus delle partite correnti e le riserve petrolifere relativamente consistenti, ottiene un punteggio buono, mentre le Filippine e la Turchia, con un fabbisogno cronico di finanziamenti esteri e una dipendenza dall’energia importata, sono entrambe considerate meno sicure. Nel frattempo, il Pakistan e lo Sri Lanka subiranno probabilmente una contrazione più profonda.

Fine delle prospettive positive per gli Ems?

Questa crisi ha interrotto anche quello che si prospettava come un quadro ragionevolmente positivo per i mercati emergenti nel 2026. Con l’inflazione interna in calo, la Fed che tagliava i tassi e il dollaro in indebolimento, i mercati emergenti avrebbero dovuto registrare un boom grazie alla riduzione dei tassi e agli afflussi di capitali. Il calo dei tassi di interesse e le condizioni di credito più favorevoli avrebbero inoltre sostenuto i deficit di bilancio, ancora elevati, in gran parte dei mercati emergenti.

Con la chiusura dello Stretto di Hormuz, questo scenario ci sembra ormai improbabile. Anzi, sta accadendo proprio il contrario. La minaccia di un aumento dell’inflazione indurrà le banche centrali (sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti) a mantenere i tassi invariati e, in alcuni casi, addirittura ad aumentarli. L’aumento dei prezzi del carburante metterà inoltre a dura prova i molteplici sussidi energetici comuni nei mercati emergenti, peggiorando gli indicatori fiscali e (se mantenuti) attenuando la contrazione della domanda necessaria per superare lo shock. Sebbene i mercati emergenti nel loro complesso siano in una buona posizione, con l’inflazione sostanzialmente entro gli obiettivi, resistere alle oscillazioni dei mercati energetici sarà un’impresa ardua.

Superare la tempesta

Nonostante il flusso di notizie relative alla crisi di Hormuz, restiamo vigili sulle opportunità nei mercati emergenti dove il mercato potrebbe valutare erroneamente i rischi man mano che si presentano. Riteniamo che il mercato diventerà più selettivo nel distinguere tra i paesi ben posizionati nell’attuale stretta energetica e quelli che non lo sono.

Commento a cura di Matthew Rodger, Economist, Asset Management, L&G