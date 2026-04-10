L’offerta di Poste per TIM, i punti chiave

Secondo il report elaborato da Scope Ratings, a cura di Carlo Capuano e Alessandra Poli, l’offerta di Poste Italiane su TIM comporterà un aumento del debito e richiederà un impegno manageriale mirato alla gestione dell’integrazione, ma il suo profilo operativo diversificato, la forte generazione di cassa, le elevate sinergie, i costi di finanziamento moderati e il sostegno statale ne preservano la capacità di onorare il debito.

Punti chiave:

L’offerta in contanti e azioni avanzata da Poste Italiane (BBB+/Positivo) per l’acquisizione e il delisting di TIM, per un corrispettivo complessivo in contanti e azioni pari a 10,8 miliardi di euro, comporterà un aumento del livello di indebitamento dell’entità risultante dalla fusione, con un potenziale deterioramento del profilo di rischio finanziario di Poste Italiane.

Tuttavia, è improbabile che ciò comprometta il suo livello di rating nel breve termine, considerando anche che il governo manterrà il controllo e continuerà a sostenere un gruppo ancora più strategico. Nel medio termine, il rating dipenderà anche dal successo dell’integrazione di TIM e dal mantenimento di un profilo aziendale solido e redditizio da parte della nuova entità.

Qualora l’operazione andasse a buon fine, Poste dovrebbe ridurre e rifinanziare gradualmente il debito pregresso di TIM, beneficiando dei suoi solidi fondamentali a livello autonomo, della generazione di liquidità e del cash pooling centralizzato. Tutta la liquidità non vincolata delle controllate di Poste è gestita a livello centrale e potrebbe sostenere le esigenze finanziarie di TIM a un costo inferiore, contribuendo anche alla riduzione della leva finanziaria. In base alle politiche finanziarie di Poste, TIM non potrebbe più agire come emittente indipendente sul mercato.

La fusione delle due società darebbe vita a un gruppo ancora più diversificato, con sinergie tra le attività di logistica, finanza, assicurazioni, pagamenti e connettività nel settore consumer, oltre a soluzioni di connettività, cloud e IA per la pubblica amministrazione e le imprese, a sostegno, in ultima analisi, degli indicatori di credito, della politica finanziaria e di un progressivo deleveraging.