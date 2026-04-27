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Leonardo incassa la promozione di Moody’s

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Moody’s ha innalzato il rating a lungo termine di Leonardo da Baa3 a Baa2, mantenendo un outlook positivo. L’agenzia spiega che il miglioramento è legato alla forte crescita sia dei ricavi che della redditività, sostenuta anche da una solida generazione di cassa. Parallelamente, il Gruppo ha ridotto in modo significativo la leva finanziaria, grazie anche a una gestione prudente della struttura del capitale.

Secondo gli analisti, sia l’acquisizione della divisione Defence di Iveco Group, che non dovrebbe avere un impatto negativo sul profilo creditizio, che le joint venture con Rheinmetall e Baykar Technologies, contribuiscono a rafforzare la presenza del Gruppo nei settori della difesa terrestre e dei sistemi aerei senza pilota.

Il contesto di mercato rimane dunque favorevole, sostenuto dall’incremento della spesa militare a livello globale, con il 71% dei ricavi di Leonardo proveniente dal comparto difesa.

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