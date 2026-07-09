Leonardo: forte volatilità, focus sul supporto a 52,60 euro

La seduta dell’8 luglio evidenzia per il titolo Leonardo una pausa del movimento rialzista, con vendite che hanno prevalso dopo un promettente avvio di giornata. Pur non compromettendo il quadro di fondo, l’andamento dei prezzi suggerisce un aumento della cautela nel breve termine. Le prossime sedute saranno determinanti per capire se si è trattato soltanto di fisiologiche prese di beneficio oppure dell’inizio di una correzione più ampia.

Analisi della seduta

Dal punto di vista grafico, la candela giornaliera mostra un evidente ritorno della pressione ribassista dopo il tentativo iniziale di proseguire il movimento positivo. L’ampio range tra massimo e minimo testimonia un forte confronto tra compratori e venditori, mentre la chiusura nella parte bassa dell’escursione giornaliera rappresenta un segnale di debolezza nel brevissimo periodo.

Il mancato mantenimento dei livelli superiori a 55 euro suggerisce che in quell’area siano presenti consistenti ordini di vendita, capaci di bloccare il tentativo di prosecuzione del trend rialzista.

Leonardo: supporti e resistenze

Nel breve termine i livelli tecnici più importanti sono:

Prima resistenza: 54,30 euro, corrispondente all’area di apertura della seduta.

54,30 euro, corrispondente all’area di apertura della seduta. Resistenza principale: 55,00-55,10 euro, livello che ha respinto gli acquisti.

55,00-55,10 euro, livello che ha respinto gli acquisti. Primo supporto: 53,00 euro, soglia psicologica da monitorare attentamente.

53,00 euro, soglia psicologica da monitorare attentamente. Supporto successivo: 52,60 euro, minimo della seduta.

52,60 euro, minimo della seduta. Supporto strategico: area 52 euro, la cui eventuale violazione potrebbe favorire un’accelerazione correttiva.

Indicatori tecnici

La seduta suggerisce un temporaneo indebolimento del momentum positivo sviluppato nelle giornate precedenti. La chiusura sotto il prezzo di apertura e lontana dai massimi indica che la forza degli acquirenti si è progressivamente esaurita.

Nel brevissimo periodo sarà importante osservare se il titolo riuscirà a riconquistare rapidamente quota 54 euro oppure se continuerà a consolidare sopra il supporto di 52,60 euro.

Leonardo: scenario operativo

Il quadro tecnico del titolo Leonardo rimane costruttivo nel medio periodo, ma nel breve emerge un aumento della volatilità che invita alla prudenza.

Uno scenario di recupero diventerebbe più credibile con un ritorno stabile sopra 54,30 euro, mentre il superamento di 55,10 euro potrebbe riaprire la strada verso nuovi massimi.

Al contrario, una discesa sotto 52,60 euro aumenterebbe la probabilità di un’estensione della fase correttiva verso livelli inferiori.