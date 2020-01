Leonardo: finanziamento da Cdp per investimenti in ricerca e sviluppo

Leonardo e Cdp hanno siglato un contratto di finanziamento per un importo massimo pari a 100 milioni di euro.

Leonardo e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) hanno firmato un contratto di finanziamento per massimi 100 milioni di euro. Il prestito cofinanzierà alcuni progetti d’investimento previsti nel Piano Industriale del gruppo già finanziati al 50% dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e focalizzati su 4 aree specifiche di intervento che riguardano lo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore elicotteristico, Cyber security, infrastrutture informatiche e interventi infrastrutturali per aumentare l’efficienza produttiva di alcuni stabilimenti.

“Questo finanziamento è un ulteriore importante contributo per proseguire nello sviluppo di prodotti e tecnologie sempre più innovativi, incrementare l’efficienza dei nostri stabilimenti ed ottimizzare gli assetti di produzione al fine di essere sempre più competitivi nel nostro settore. In coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale, questi investimenti permetteranno di supportare la crescita sostenibile del Gruppo nel lungo periodo” ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.