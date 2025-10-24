Le banche francesi e la vulnerabilità politica

L’incertezza del contesto politico rischia di frenare il sentiment dei mercati nell’ultimo trimestre dell’anno, smorzando potenzialmente lo slancio positivo degli utili che le banche francesi hanno costruito nella prima metà dell’anno, sostenute dalla crescita dei ricavi derivanti dall’attività bancaria retail, dalle assicurazioni e dalla gestione patrimoniale.

Il recente aumento degli spread dei titoli di Stato francesi a livelli record rischia di aumentare i costi di rifinanziamento delle banche nei prossimi trimestri.

La redditività continua a crescere, ma la minore fiducia potrebbe limitare il potenziale di crescita. Gli utili netti delle quattro maggiori banche (BNP Paribas, Credit Agricole, BPCE e Société Générale) sono migliorati grazie alla ripresa dei ricavi del settore retail. Sebbene la redditività sia rimasta inferiore a quella dei peers dell’UE nel 2023 e nella prima metà del 2024, l’aumento dei prestiti a rendimenti più elevati e il miglioramento dei margini sui depositi dalla seconda metà del 2024 hanno rafforzato la base di ricavi nel settore retail e commerciale.

La patrimonializzazione rimane adeguata, ma la volatilità del debito sovrano potrebbe esercitare pressioni sui livelli di capitalizzazione. In uno scenario di ampliamento sostenuto degli spread dei titoli di Stato francesi, l’impatto sul capitale delle oscillazioni di valore delle esposizioni sovrane potrebbe aggiungere ulteriore volatilità. Le esposizioni dirette e indirette delle quattro maggiori banche francesi rimangono al di sopra della nostra soglia di rilevanza del 25% del Tier 1.

Estratto del French Bank Quarterly report di Scope Ratings sullo stato di salute del sistema bancario francese.