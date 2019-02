La ricchezza non finanziaria in Italia

Continua a crescere la ricchezza non finanziaria delle famiglie italiane. Al primo posto c’è la casa.

In base alle rilevazioni Istat, la casa si conferma la ricchezza primaria non finanziaria delle famiglie italiane. Infatti continua a crescere la quota del patrimonio residenziale detenuto dalle Famiglie, che nel 2017 rappresenta più del 92% del valore residenziale complessivo, di cui 81% relativo alle unità residenziali utilizzate come abitazione principale o seconde case e 11% costituito da unità detenute dalle famiglie prevalentemente a scopo di investimento e di attività di locazione.

La discesa dei prezzi sul mercato immobiliare residenziale, che prosegue dal 2012, ha indotto una ulteriore contrazione del valore della ricchezza abitativa (-1,4% in media annua nel periodo 2011-2017), ma questa dinamica risulta in rallentamento: -0,8% nel 2017, da -1,3% nel 2016.

Il valore dello stock di attività non finanziarie possedute dall’insieme dei settori istituzionali in Italia nel 2017 è di circa 9.505 miliardi di euro. Lo stock di attività non finanziarie è costituto per il 60% da immobili residenziali e per il 24% da immobili non residenziali. Gli altri beni di capitale fisso, materiale e immateriale, rappresentano meno del 10%. Le scorte pesano circa il 4%, i terreni coltivati meno del 3% del totale.

Il patrimonio non residenziale è detenuto per circa il 55% dalle Società non finanziarie, per circa il 30% dalle Famiglie produttrici e per l’11% dalle Amministrazioni pubbliche.

Nel 2017 lo stock degli altri beni di capitale fisso diversi dagli immobili è detenuto per circa il 76% dalle Società non finanziarie, per quasi il 14% dalle Amministrazioni pubbliche e per il 10% dalle Famiglie. Le Società non finanziarie sono anche proprietarie del 93% delle scorte.

Lo stock di terreni coltivati è per quasi il 90% di proprietà delle Famiglie.

Dopo la contrazione registrata nel triennio precedente, risulta in lieve ripresa il valore dello stock di beni durevoli delle famiglie.