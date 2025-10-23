Facebook X-twitter Linkedin
Facebook X-twitter Linkedin

La liquidità è destinata a restare

economia congiuntura liquidità

Lo Strategist’s Corner di Robert Almeida, Portfolio Manager e Global Investment Strategist dal titolo: “Il paradigma cambia, ma la liquidità è destinata a restare”.

Il documento si focalizza sull’indebitamento del governo statunitense e come gli investitori potrebbero sottovalutarne il potenziale impatto futuro sull’economia.

L’esperto afferma che è iniziato un nuovo ciclo del capitale con investimenti fissi tangibili in crescita (seppure con un rischio di prematura interruzione o non essere sufficienti a ridurre l’onere debitorio).

Almeida crede vi siano tre cambiamenti importanti con cui imprenditori e investitori dovranno confrontarsi:

In primo luogo, anche in presenza di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed, i costi di finanziamento a lungo termine resteranno elevati, poiché la nuova dinamica economica tende a mantenere stabili – o persino in crescita – i rendimenti dei Treasury decennali.

In secondo luogo, i costi complessivi del fare impresa si sono strutturalmente innalzati: non solo il capitale, ma anche beni e risorse risultano più costosi rispetto al decennio passato, complice la combinazione di politiche industriali e nuova attività economica. Al tempo stesso, l’accelerazione tecnologica ha intensificato la concorrenza, costringendo le aziende a investire di più in innovazione e relazioni con i clienti.

Infine, la combinazione di tassi più alti e costi crescenti potrebbe comprimere i margini di profitto, amplificando la distanza tra imprese e settori. A emergere saranno le realtà capaci di offrire prodotti o servizi indispensabili e con potere di pricing, mentre quelle prive di leve competitive rischiano di deludere le attese di utili in un contesto privo di tassi bassi e manodopera a buon mercato.

TI POTREBBE INTERESSARE
I Pattern di analisi tecnica più utilizzati dai trader
I Pattern di analisi tecnica più utilizzati dai trader
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Doji candlestick: come utilizzarla nel trading
Doji candlestick: come utilizzarla nel trading
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Inside Bar: trading di tendenza e di inversione
Inside Bar: trading di tendenza e di inversione
Pattern a Bandiera, come riconoscerlo
Pattern a Bandiera, come riconoscerlo
forex
azioni intraday
Azioni Multiday
ftse-mib
Segnali future dax
Edit Template

Hai bisogno di maggiori info sui Segnali di Trading?

Scrivi a: info@tendenzamercati.net

Chi Siamo

Analisi Tecnica e Segnali di Trading su Azioni, Futures  e Forex. TendenzaMercati nasce da un’idea di Nicola Zonno, trader ed analista indipendente.

SEgnali di Trading

Info

Social media

Facebook X-twitter Linkedin

Copyright © 2006-2025 TendenzaMercati - Designed by EnneZeta | Tutti i diritti riservati

Torna in alto