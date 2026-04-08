Iran e settore energetico: impatti sull’economia reale

Le tensioni legate all’Iran stanno riportando il tema energetico al centro dell’attenzione, ma con una configurazione molto diversa rispetto al 2022. Sul gas, infatti, il mercato resta sorprendentemente resiliente. In Europa, i future restano su livelli contenuti: circa 40€/MWh per il 2027 e meno di 30€/MWh per il 2028, contro una media di 110€ nel 2022 (con picchi fino a 300€). Questo riflette l’aspettativa di un mercato strutturalmente più “oversupplied” a fine decennio.

Anche lato offerta, le tensioni appaiono gestibili: il Qatar, che produce circa 80 milioni di tonnellate di LNG all’anno, ha subito danni su circa il 17% delle capacità di liquefazione, ma l’arrivo di nuove capacità — in particolare negli Stati Uniti, attese anch’esse per circa 80 milioni di tonnellate aggiuntive entro il 2028 — dovrebbe compensare nel medio termine. Negli Stati Uniti, i prezzi del gas sono rimasti sostanzialmente invariati dall’inizio del conflitto, segnalando un impatto limitato per gli industriali domestici.

Il quadro cambia radicalmente quando si guarda ai derivati del petrolio. A differenza del gas, il mercato dei prodotti raffinati era già in tensione prima dell’escalation geopolitica. I danni subiti da circa il 5% della capacità globale di raffinazione (Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, Bahrain, Iraq) intervengono quindi in un contesto già “tight”, con margini elevati e scarsa capacità inutilizzata. Anche se tecnicamente una raffineria può riavviarsi in circa due settimane, l’incertezza sulla sicurezza degli impianti potrebbe ritardare significativamente i tempi effettivi.

Le prime tensioni emergono sul jet fuel. L’Europa dipende per circa il 50% dalle importazioni, mentre il Regno Unito arriva fino all’80%, con circa la metà proveniente dal Kuwait. Le scorte europee coprono tra 30 e 50 giorni, ma i primi segnali di stress sono già visibili: cancellazioni di voli in Asia e avvertimenti di operatori come Ryanair su possibili disservizi tra maggio e giugno in assenza di normalizzazione.

Ancora più significativo è il caso del diesel, che si colloca già su livelli superiori a quelli del 2022. Dopo le sanzioni sul petrolio russo, il mercato si è riorganizzato grazie ai flussi verso India e Cina, ma oggi presenta meno flessibilità. Considerando il ruolo centrale del diesel nei trasporti e nell’industria, un aumento prolungato rappresenta un canale diretto di trasmissione inflazionistica.

Sul fronte petrochimico, la tensione è altrettanto evidente: i prezzi di etilene e propilene sono raddoppiati in Asia in un mese, tornando sui livelli di picco del 2022. Si tratta di input fondamentali per plastiche e beni industriali, segnale che lo shock si sta già propagando lungo le catene produttive.

Infine, anche i costi di trasporto marittimo risultano in aumento di circa +30%, pur restando lontani dai livelli estremi osservati nel 2021-2022 o durante la crisi del Mar Rosso nel 2024.

In sintesi, se il gas oggi non rappresenta il principale fattore di rischio sistemico, sono i derivati del petrolio a concentrare le tensioni. Più che uno shock immediato, il mercato sta iniziando a prezzare una dinamica più subdola: una progressiva trasmissione delle tensioni geopolitiche all’economia reale, attraverso carburanti, trasporti e chimica, con effetti potenzialmente più persistenti e diffusi.

A cura di Louis Larere, Co – PM di BDL Convictions – BDL Capital Management