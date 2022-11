Intesa Sanpaolo: prende corpo ipotesi rialzista

Il superamento di area 2.2080 lascia spazio all’ipotesi di continuazione dell’ascesa per Intesa Sanpaolo in direzione del primo obiettivo rialzista di brevissimo periodo.

Finale d’ottava all’insegna degli acquisti per Intesa Sanpaolo che venerdì 18 novembre 2022 chiude gli scambi con un guadagno dell’1.77% a 2.2165 euro, a ridosso dei massimi di giornata (2.2175 euro). Il superamento di area 2.2080, confermato in chiusura, lascia spazio all’ipotesi di continuazione dell’ascesa in direzione di area 2.3375, primo obiettivo rialzista di brevissimo periodo. Il target successivo è individuabile nella chiusura del gap ribassista lasciato aperto nella seduta del 24 febbraio scorso. Positiva la configurazione del Momentum i cui valori sono in crescita rispetto alla seduta precedente.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano sopra la media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 2.1182.

Volumi

Scambi in aumento rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday su Intesa Sanpaolo aggiornati alla chiusura del 18/11/2022.

Resistenze: R1= 2.2299 – R2= 2.2432 – R3= 2.2822

Pivot Point: 2.2042

Supporti: S1= 2.1909 – S2= 2.1652 – S3= 2.1262

Attesi movimenti al rialzo sopra area 2.2295 per il test di area 2.2450 prima e 2.2590 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 2.2880.

Prevista fase di debolezza sotto area 2.1995 per una verifica di area 2.1880 prima e 2.1755 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 2.1575.