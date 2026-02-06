Intesa Sanpaolo: Piano Strategico e rating

Intesa Sanpaolo appare ben posizionata per raggiungere obiettivi chiave sul fronte dei ricavi grazie alla valorizzazione dei progetti in corso.

Tra questi figurano l’espansione di isytech (la piattaforma di digital banking basata su cloud) e Isybank (la nuova banca digitale) in tutto il gruppo, nonché il lancio di isywealth Europe.

Sebbene per gli analisti di Scope Ratings non ritengano che le previsioni del piano siano eccessivamente ottimistiche, concordano sul fatto che gli obiettivi siano credibili, anche se la riduzione del costo del rischio dipenderà dalle condizioni economiche e creditizie interne.

Inoltre le misure chiave del nuovo piano strategico concretizzano gli sforzi volti a sviluppare Fideuram Direct, la piattaforma digitale di gestione patrimoniale per il private banking, e l’espansione della piattaforma all’estero.

Sebbene positiva, l’espansione geografica non dovrebbe essere sufficientemente incisiva per influenzare i rating di Scopenel ciclo di vita del piano.

Infine, gli obiettivi del piano strategico e la performance di Intesa Sanpaolo per il 2025 sono in linea con le aspettative già incorporate nei rating “A”/Stabile/“S1” di Scope.