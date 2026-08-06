Intesa Sanpaolo: i livelli da monitorare dopo il recente rialzo

La seduta del 5 agosto 2026 si è conclusa con una leggera flessione per Intesa Sanpaolo che ha chiuso gli scambi a 6,765 euro ( -0,34%). Dopo un’apertura a 6,810 euro, il titolo ha raggiunto un massimo intraday di 6,828 euro, per poi perdere progressivamente forza fino al minimo di giornata a 6,749 euro, chiudendo poco sopra tale livello.

Dal punto di vista tecnico, il quadro di fondo resta fortemente positivo per Intesa Sanpaolo, tuttavia sarà importante osservare la tenuta dei supporti nelle prossime sedute: una loro tenuta potrebbe favorire una ripresa del movimento rialzista, mentre una rottura aumenterebbe il rischio di un’estensione della fase correttiva.

Supporti Intesa Sanpaolo

6,750 euro : primo supporto dinamico, coincidente con i minimi della seduta.

: primo supporto dinamico, coincidente con i minimi della seduta. 6,710 euro : supporto di breve periodo, il cui cedimento potrebbe accelerare la pressione ribassista.

: supporto di breve periodo, il cui cedimento potrebbe accelerare la pressione ribassista. 6,660 euro: supporto strategico, fondamentale per preservare il trend rialzista sviluppato nelle ultime settimane.

Resistenze Intesa Sanpaolo

6,800 euro : prima barriera da riconquistare per migliorare il quadro tecnico.

: prima barriera da riconquistare per migliorare il quadro tecnico. 6,830 euro : massimo della seduta e prima vera resistenza di brevissimo periodo.

: massimo della seduta e prima vera resistenza di brevissimo periodo. 6,900 euro: obiettivo successivo in caso di ritorno degli acquisti.

Scenario rialzista

Un ritorno stabile sopra 6,800-6,830 euro potrebbe favorire acquisti speculativi con obiettivi in area 6,870 e successivamente 6,900 euro.

Scenario ribassista

Una discesa sotto 6,750 euro confermerebbe la pressione dei venditori, con possibili estensioni verso 6,710 euro e, in caso di ulteriore debolezza, verso 6,660 euro.

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