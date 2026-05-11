Intesa Sanpaolo: aggiornamento rating e prezzo obiettivo

Le ultime revisioni degli analisti su Intesa Sanpaolo, con focus sulle modifiche al rating, sul nuovo prezzo obiettivo e sulle prospettive del titolo nel breve e medio termine.

Morgan Stanley ha abbassato a Equalweight il giudizio su Intesa Sanpaolo e il prezzo obiettivo a 6.60 euro per azione.



Per Barclays il rating resta Overweight mentre il prezzo obiettivo sale a 6.90 euro per azione.



ODDO BHF ha un giudizio Outperform con il prezzo obiettivo che sale a 7.0 euro per azione.



Equita sim conferma il rating Buy con il prezzo obiettivo in aumento a 7.40 euro per azione.



Anche il giudizio di UBS resta Buy con il prezzo obiettivo in crescita a 6.75 euro per azione.

Le prospettive di Intesa Sanpaolo nel breve e nel medio periodo continuano a essere considerate favorevoli dal consensus di mercato, grazie a risultati solidi, un’elevata distribuzione di dividendi e una robusta capacità di generare capitale. In seguito alla pubblicazione dei conti del primo trimestre 2026, numerosi analisti hanno aumentato i prezzi obiettivo sul titolo, confermando in larga parte giudizi positivi come “Buy” e “Overweight”

Nel breve periodo, l’attenzione degli investitori si concentra principalmente su:

la capacità della banca di mantenere elevata la redditività anche in un contesto di possibili tagli dei tassi da parte della BCE;

lo sviluppo delle attività commissionali e del wealth management;

la continuità dei programmi di buyback e della politica di remunerazione degli azionisti;

la solidità complessiva del comparto bancario italiano.

Guardando invece al medio termine, il piano industriale 2026-2029 prevede un ulteriore incremento degli utili, con l’obiettivo di superare gli 11,5 miliardi di euro entro il 2029.

La strategia del gruppo punta inoltre su digitalizzazione, crescita internazionale del risparmio gestito e generosa distribuzione di capitale agli azionisti.

Secondo gli analisti, il titolo potrebbe quindi avere ancora spazio di apprezzamento, pur in presenza di rischi legati al rallentamento dell’economia europea e a un possibile calo dei margini d’interesse dovuto a una riduzione più rapida dei tassi BCE.