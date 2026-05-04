Facebook X-twitter Linkedin

Il giudizio di Barclays sulle banche italiane

rating giudizio

In vista delle trimestrali, Barclays mantiene un giudizio positivo (“overweight”) su Banca Generali con target price 70,50 euro, Finecobank con target price 27,10 euro e Banca Mediolanum con target price 22,40 euro. Valutazione neutrale (“equal weight”) su Azimut con prezzo obiettivo 35,20 euro.

Gli analisti prevedono per Banca Generali una crescita sostenuta da nuove assunzioni e dallo sviluppo in Svizzera.

Banca Mediolanum viene considerata ben posizionata grazie a un modello flessibile e ai piani di investimento rateali, utili anche in fasi di mercato instabili.

Finecobank è giudicata solida e capace di beneficiare dei trend di lungo periodo, con ricavi diversificati e favoriti dall’attuale contesto dei tassi.

Azimut, infine, mostra un modello resiliente e potenziale di espansione tramite la partnership con UniCredit, anche se già in parte scontato nei prezzi.

TI POTREBBE INTERESSARE
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Doppio Massimo: i segnali di conferma del pattern
Bullish Engulfing: segnale rialzista per operazioni long
Bullish Engulfing: segnale rialzista per operazioni long
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
Testa e Spalle: il ruolo chiave della neckline
Testa e Spalle: il ruolo chiave della neckline
Teoria di Dow: accumulazione, distribuzione e tendenza
Teoria di Dow: accumulazione, distribuzione e tendenza
Triplo Massimo: come utilizzare il pattern nel trading
Triplo Massimo: come utilizzare il pattern nel trading
forex
azioni intraday
Azioni Multiday
ftse-mib
Segnali future dax
Edit Template

Hai bisogno di maggiori info sui Segnali di Trading?

Scrivi a: info@tendenzamercati.net

Chi Siamo

Analisi Tecnica e Segnali di Trading su Azioni, Futures  e Forex. TendenzaMercati nasce da un’idea di Nicola Zonno, trader ed analista indipendente.

SEgnali di Trading

Info

Social media

Facebook X-twitter Linkedin

Copyright © 2006-2026 TendenzaMercati - Designed by EnneZeta | Tutti i diritti riservati