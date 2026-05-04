Il giudizio di Barclays sulle banche italiane

In vista delle trimestrali, Barclays mantiene un giudizio positivo (“overweight”) su Banca Generali con target price 70,50 euro, Finecobank con target price 27,10 euro e Banca Mediolanum con target price 22,40 euro. Valutazione neutrale (“equal weight”) su Azimut con prezzo obiettivo 35,20 euro.

Gli analisti prevedono per Banca Generali una crescita sostenuta da nuove assunzioni e dallo sviluppo in Svizzera.

Banca Mediolanum viene considerata ben posizionata grazie a un modello flessibile e ai piani di investimento rateali, utili anche in fasi di mercato instabili.

Finecobank è giudicata solida e capace di beneficiare dei trend di lungo periodo, con ricavi diversificati e favoriti dall’attuale contesto dei tassi.

Azimut, infine, mostra un modello resiliente e potenziale di espansione tramite la partnership con UniCredit, anche se già in parte scontato nei prezzi.