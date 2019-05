I rating di Credit Suisse e Fidentiis su Italgas

Dopo i conti dei primi tre mesi del 2019 Credit Suisse e Fidentiis assegnano rating e target price al titolo Italgas.

i In seguito alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2019, Credit Suisse ha assegnato a Italgas un rating Neutral e un target price a 5,2 euro per azione.

Per gli esperti dell’istituto elvetico Italgas è l’utilities regolamentata italiana a più alta crescita, grazie all’M&A e alla riduzione dei costi.

In attesa della presentazione del business plan, prevista per il prossimo 12 giugno, Fidentiis ha assegnato al titolo Italgas un rating Buy (raccomandazione di acquisto) e un prezzo obiettivo nel range 5,2-5,4 euro per azione.