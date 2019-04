I nuovi rating su Saipem

Banca Imi, Banca Akros e Morgan Stanley hanno aggiornato il rating e il target price su Saipem.

Alla luce dei nuovi contratti che si è aggiudicata Saipem nel drilling offshore in Norvegia e in Medio Oriente, per un totale di oltre 200 milioni di dollari, che vanno a rafforzare e consolidare la presenza del gruppo, Banca Imi, Banca Akros e Morgan Stanley hanno aggiornato la propria valutazione sul titolo.

Per Banca Imi il titolo è da acquistare (rating Buy) con un prezzo obiettivo a 5,9 euro per azione.

Anche Banca Akros ha assegnato un rating Buy con un prezzo obiettivo più ambizioso a 6,4 euro per azione.

Morgan Stanley ha confermato il rating Overweight e rivisto al rialzo il target price su Saipem da 6 a 7 euro per azione.