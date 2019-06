Hera: emissione prestito obbligazionario

Il Cda di Hera ha autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario fino ad un massimo di €500mln.

Nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes, il Cda di Hera ha autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino ad un importo massimo complessivo in linea capitale di €500mln, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

La finalità principale è quella di gestire le passività finanziarie della Società e allungare la vita media del proprio indebitamento finanziario.