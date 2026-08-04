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Generali: +0,75%, si rafforza il trend positivo in atto

grafico generali 03082026

Il titolo Generali ha archiviato la seduta del 3 agosto 2026 con un rialzo dello 0,75%, a 44,32 euro.

Dal punto di vista tecnico, la giornata assume una valenza costruttiva. Dopo un avvio leggermente incerto, i compratori hanno progressivamente preso il controllo degli scambi, consentendo al titolo di recuperare rapidamente terreno e di chiudere in prossimità dei massimi intraday. La pressione rialzista suggerisce che il mercato continua a mostrare fiducia nei confronti del comparto assicurativo.

La chiusura vicino ai livelli più elevati della seduta rappresenta un segnale positivo per il titolo Generali anche in ottica di breve periodo, poiché indica che la domanda è rimasta sostenuta fino al termine delle contrattazioni.

Al tempo stesso, il minimo registrato a 43,74 euro evidenzia come i tentativi di correzione siano stati rapidamente riassorbiti dagli acquisti.

Sul piano operativo, la prima area di resistenza si colloca in prossimità dei 44,40-44,50 euro. Un superamento deciso di questa fascia potrebbe favorire un’estensione del movimento rialzista verso livelli superiori, rafforzando il trend positivo in atto.

Sul fronte opposto, il primo supporto passa in area 44,00 euro, mentre un eventuale ritorno sotto 43,70 euro potrebbe aumentare le probabilità di una fase di consolidamento più ampia.

Nel complesso il quadro tecnico di Generali rimane favorevole alla continuazione del rialzo. Le prossime sedute saranno determinanti per verificare se la spinta rialzista avrà la forza necessaria per rompere le successive resistenze e proseguire il movimento ascendente.

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