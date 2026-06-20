Future FTSE MIB sopra i 53.000 punti: quali scenari ora?

La seduta del 19 giugno conferma una prevalenza della forza rialzista, con il future FTSE MIB che riesce a mantenersi sopra quota 53.000. Finché i prezzi resteranno sopra 52.750-52.800, il quadro tecnico rimarrà favorevole ai compratori, mentre la rottura di 53.350 potrebbe generare una nuova accelerazione verso i massimi assoluti di periodo.

La seduta ha sviluppato una candela positiva con una chiusura superiore all’apertura di 209 punti. Dopo una fase iniziale debole che ha portato i prezzi vicino ai minimi di giornata (52.755), sono ripresi gli acquisti che hanno spinto il future fino al massimo di 53.350.

La chiusura a 53.024, pur distante dal massimo, conferma la presenza di compratori e mantiene intatta l’impostazione rialzista di breve periodo.

Future FTSE MIB: livelli tecnici

Resistenze

53.350 (massimo del 19 giugno)

(massimo del 19 giugno) 53.500

53.800

54.000

Supporti

53.000

52.815 (apertura)

(apertura) 52.755 (minimo di giornata)

(minimo di giornata) 52.500

Scenario rialzista future FTSE MIB

Ingresso: sopra 53.350

Target 1: 53.500

Target 2: 53.800

Stop Loss: 53.150

Scenario ribassista future FTSE MIB

Ingresso: sotto 52.750

Target 1: 52.500

Target 2: 52.250

Stop Loss: 52.950

Il mercato continua a muoversi in una struttura rialzista di breve termine. Area 53.000 rappresenta il principale livello da monitorare per la prossima seduta.

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