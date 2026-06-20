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Future FTSE MIB sopra i 53.000 punti: quali scenari ora?

grafico future FTSE MIB 19062026

La seduta del 19 giugno conferma una prevalenza della forza rialzista, con il future FTSE MIB che riesce a mantenersi sopra quota 53.000. Finché i prezzi resteranno sopra 52.750-52.800, il quadro tecnico rimarrà favorevole ai compratori, mentre la rottura di 53.350 potrebbe generare una nuova accelerazione verso i massimi assoluti di periodo.

La seduta ha sviluppato una candela positiva con una chiusura superiore all’apertura di 209 punti. Dopo una fase iniziale debole che ha portato i prezzi vicino ai minimi di giornata (52.755), sono ripresi gli acquisti che hanno spinto il future fino al massimo di 53.350.

La chiusura a 53.024, pur distante dal massimo, conferma la presenza di compratori e mantiene intatta l’impostazione rialzista di breve periodo.

Future FTSE MIB: livelli tecnici

Resistenze

  • 53.350 (massimo del 19 giugno)
  • 53.500
  • 53.800
  • 54.000

Supporti

  • 53.000
  • 52.815 (apertura)
  • 52.755 (minimo di giornata)
  • 52.500

Scenario rialzista future FTSE MIB

  • Ingresso: sopra 53.350
  • Target 1: 53.500
  • Target 2: 53.800
  • Stop Loss: 53.150

Scenario ribassista future FTSE MIB

  • Ingresso: sotto 52.750
  • Target 1: 52.500
  • Target 2: 52.250
  • Stop Loss: 52.950

Il mercato continua a muoversi in una struttura rialzista di breve termine. Area 53.000 rappresenta il principale livello da monitorare per la prossima seduta.

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