Future FTSE MIB sopra i 53.000 punti: quali scenari ora?

La seduta del 19 giugno conferma una prevalenza della forza rialzista, con il future FTSE MIB che riesce a mantenersi sopra quota 53.000. Finché i prezzi resteranno sopra 52.750-52.800, il quadro tecnico rimarrà favorevole ai compratori, mentre la rottura di 53.350 potrebbe generare una nuova accelerazione verso i massimi assoluti di periodo.
La seduta ha sviluppato una candela positiva con una chiusura superiore all’apertura di 209 punti. Dopo una fase iniziale debole che ha portato i prezzi vicino ai minimi di giornata (52.755), sono ripresi gli acquisti che hanno spinto il future fino al massimo di 53.350.
La chiusura a 53.024, pur distante dal massimo, conferma la presenza di compratori e mantiene intatta l’impostazione rialzista di breve periodo.
Future FTSE MIB: livelli tecnici
Resistenze
- 53.350 (massimo del 19 giugno)
- 53.500
- 53.800
- 54.000
Supporti
- 53.000
- 52.815 (apertura)
- 52.755 (minimo di giornata)
- 52.500
Scenario rialzista future FTSE MIB
- Ingresso: sopra 53.350
- Target 1: 53.500
- Target 2: 53.800
- Stop Loss: 53.150
Scenario ribassista future FTSE MIB
- Ingresso: sotto 52.750
- Target 1: 52.500
- Target 2: 52.250
- Stop Loss: 52.950
Il mercato continua a muoversi in una struttura rialzista di breve termine. Area 53.000 rappresenta il principale livello da monitorare per la prossima seduta.
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