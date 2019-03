Future FTSE Mib: prezzi in trading range, i livelli da monitorare

I maggiori oscillatori di riferimento sono neutrali, probabile avvio di una fase laterale per il future FTSE Mib.

Chiusura in lettera per il future FTSE Mib che nella sessione del 20/03/2019 registra un -0.42% ed un close a quota 20793. In ottica intraday la view tecnica appare tendenzialmente neutrale. Ipotizzabile quindi un andamento dei prezzi compreso tra le aree di supporto e di resistenza. Neutralità si evince anche allo studio dei maggiori oscillatori di riferimento che lasciano propendere per l’avvio di una fase laterale. Si rileva sul frame daily la formazione di un’inside bar. Il movimento laterale sta interessando il trading range compreso tra area 20940 e 20680, livelli che se perforati potrebbero favorire accelerazioni al rialzo o al ribasso.



Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 20307

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 20/03/2019.

Performance: 7 sedute= +0.70% – 15 sedute= +0.67% – 30 sedute= +6.63%

Resistenze: R1= 20890 – R2= 20990 – R3= 21145

Pivot Point: 20835

Supporti: S1= 20735 – S2= 20680 – S3= 20525

Attesi movimenti al rialzo sopra area 20835 per il test di area 20940 prima e 21025 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 21235.

Prevista fase di debolezza sotto area 20680 per una verifica di area 20525 prima e 20445 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 20185.