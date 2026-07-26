Future FTSE Mib: decisivo il test delle resistenze

Il future FTSE Mib ha archiviato la seduta di venerdì 24 luglio in rialzo dello 0,63% a 51.840 punti (apertura 51510, massimo 52065, minimo 51415).
L’intonazione positiva si inserisce in un contesto favorevole per Piazza Affari, sostenuta soprattutto dal comparto bancario e dal miglioramento del sentiment sui mercati europei.
La candela giornaliera assume quindi una configurazione costruttiva: corpo positivo e volatilità contenuta, elementi che confermano una prevalenza della domanda senza però sancire una rottura definitiva delle resistenze.
Livelli tecnici da monitorare
Dal punto di vista grafico, il primo supporto si colloca in area 51.500-51.400 punti, livello difeso durante la seduta.
Un’eventuale violazione di quest’area potrebbe favorire un ritorno verso 51.200 punti, mentre il supporto principale rimane poco sopra quota 51.000.
Sul fronte rialzista, la soglia dei 52.000 punti continua a rappresentare il principale ostacolo. Una conferma sopra 52.050-52.100 punti potrebbe aprire spazio verso 52.300 e successivamente 52.600 punti, rafforzando il quadro tecnico di breve periodo. Indicazioni tecniche analoghe vedono resistenze nell’area 52.090-52.645 punti e supporto in area 51.535.
Future FTSE Mib: indicatori tecnici
L’andamento della seduta suggerisce un miglioramento del momentum di breve termine.
- Trend di breve: moderatamente rialzista.
- Momentum: in rafforzamento dopo il recupero dai minimi.
- Volatilità: stabile, senza eccessi speculativi.
- Forza relativa: positiva, con acquisti concentrati nelle fasi centrali della giornata.
La capacità del future di mantenersi stabilmente sopra i 51.500 punti rappresenta un elemento favorevole per la prosecuzione del recupero.
Future FTSE Mib: scenario operativo
Nel brevissimo periodo il quadro del future FTSE Mib rimane costruttivo ma ancora privo di un segnale definitivo.
Una chiusura superiore ai 52.000 punti confermerebbe il ritorno di un’impostazione rialzista più convincente, mentre un ritorno sotto 51.500 punti aumenterebbe il rischio di una fase di consolidamento o di correzione tecnica.
Per il momento il mercato mostra una struttura ancora favorevole ai compratori, ma sarà fondamentale osservare la reazione dei prezzi in prossimità delle resistenze, dove si concentrano le principali decisioni operative.
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