Future FTSE MIB: decisiva la tenuta dei 51.650 punti

Il Future FTSE MIB (scadenza settembre 2026) ha archiviato la seduta del 4 settembre in territorio negativo, confermando una fase di consolidamento caratterizzata da una crescente pressione sui supporti di breve periodo.

Il derivato ha aperto a 52.400 punti, facendo segnare quasi immediatamente il massimo giornaliero a 52.405 punti, per poi subire una decisa accelerazione ribassista che ha spinto le quotazioni fino al minimo di 51.975 punti. La chiusura ufficiale di settlement è stata fissata a 52.151 punti, con una flessione dello 0,29%.

Quadro tecnico future FTSE MIB

L’analisi del grafico giornaliero evidenzia un quadro di breve periodo ancora fragile. Dopo il massimo raggiunto nella prima parte di agosto in area 54.200-54.250 punti, il future ha progressivamente perso forza, sviluppando una sequenza di massimi decrescenti.

Il tentativo di recupero delle ultime sedute non è stato sufficiente a riportare stabilmente i prezzi sopra la fascia 52.650-52.700, che rappresenta adesso il primo ostacolo significativo. Anche il MACD rimane in territorio negativo e segnala che la spinta rialzista non ha ancora recuperato sufficiente consistenza.

La struttura di fondo appare tuttavia più solida rispetto a quella di brevissimo periodo: le quotazioni si mantengono infatti in prossimità delle principali medie mobili e all’interno del canale ascendente sviluppatosi nei mesi precedenti. Ne deriva una situazione nella quale il breve periodo resta debole, mentre il trend di fondo non può ancora essere considerato compromesso.

Livelli di supporto

Il primo riferimento è rappresentato dall’area 51.975-51.900 punti, coincidente con il minimo della seduta e con una zona già interessata dagli acquisti nelle ultime giornate.

Più importante è però il supporto compreso tra 51.650 e 51.600 punti. La sua violazione rappresenterebbe un segnale tecnico negativo, aumentando le probabilità di un’estensione della correzione verso 51.200-51.150 punti, dove transita un’altra importante area dinamica.

Sotto quest’ultima soglia, il quadro tecnico del Future FTSE MIB subirebbe un deterioramento più marcato, con spazio potenziale verso 50.700-50.500 punti.

Livelli di resistenza

Sul fronte opposto, un primo ostacolo è individuabile tra 52.400 e 52.500 punti, fascia che comprende anche il massimo della seduta del 4 settembre.

La resistenza principale di breve periodo rimane tuttavia collocata a 52.650-52.700 punti. Il superamento di questa barriera migliorerebbe sensibilmente il quadro tecnico, consentendo un recupero verso 53.000-53.200 punti.

Oltre quest’area, il future potrebbe puntare nuovamente verso 53.600-53.800 punti, prima di mettere nel mirino i massimi di agosto in area 54.200-54.250 punti. Anche le analisi pubblicate nelle ultime sedute individuavano intorno a 52.680 punti una significativa area di resistenza.

Future FTSE MIB: scenario rialzista

Per assistere a un miglioramento concreto del quadro tecnico sarà necessario innanzitutto il recupero di 52.400-52.500 punti. Una successiva rottura confermata di 52.700 punti fornirebbe un segnale più convincente di ripresa della pressione compratrice.

In questo caso gli obiettivi diventerebbero 53.000-53.200 punti e successivamente 53.600-53.800 punti. Soltanto il ritorno sopra quest’ultima fascia permetterebbe però di ipotizzare un nuovo attacco ai massimi di agosto situati poco oltre quota 54.200.

Future FTSE MIB: scenario ribassista

Lo scenario negativo diventerebbe invece più concreto con una nuova discesa sotto 51.975-51.900 punti. In tal caso aumenterebbe la probabilità di un test dell’importante supporto posto a 51.650-51.600 punti.

La perdita di quest’area rappresenterebbe un segnale ribassista significativo e potrebbe accelerare la discesa verso 51.200-51.150 punti. Sotto questi livelli il deterioramento tecnico assumerebbe maggiore rilevanza, aprendo spazio verso 50.700-50.500 punti.

La zona dei 51.600-51.650 punti assume quindi un ruolo centrale per le prossime sedute: finché rimarrà intatta, il movimento attuale potrà essere interpretato come una fase correttiva all’interno della struttura rialzista di fondo; una sua violazione aumenterebbe invece sensibilmente il rischio di una correzione più profonda.

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