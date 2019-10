Future FTSE Mib: attesi movimenti al rialzo sopra area 21425

Il quadro tecnico del future FTSE Mib presenta un’impostazione che lascia ipotizzare la ripresa dell’up-trend.

Buono lo spunto rialzista sul future FTSE Mib (+0.73%) che nella sessione del 04/10/2019 termina le contrattazioni a quota 21381. In ottica intraday il quadro tecnico presenta un’impostazione che lascia ipotizzare la ripresa dell’up-trend. Non sono esclusi tuttavia movimenti al ribasso ed un test delle prime aree di supporto giornaliere. Ad ogni modo importante sarà la tenuta dell’area supportiva collocata a quota 21145. Valori leggermente negativi per i maggiori oscillatori di riferimento.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 21749.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra una diminuzione degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 04/10/2019.

Performance: 7 sedute= -2.35% – 15 sedute= -2.90% – 30 sedute= +3.41%

Resistenze: R1= 21490 – R2= 21595 – R3= 21855

Pivot Point: 21335

Supporti: S1= 21230 – S2= 21075 – S3= 20815

Attesi movimenti al rialzo sopra area 21425 per il test di area 21520 prima e 21595 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 21920.

Prevista fase di debolezza sotto area 21255 per una verifica di area 21145 prima e 21080 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 20790.