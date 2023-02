Future DJ Euro Stoxx 50: battuta di arresto, le attese

Nonostante la forte flessione dei prezzi, la tendenza di medio periodo del Future DJ Euro Stoxx 50 rimane ben definita.

Significativa battuta d’arresto per il future Future DJ Euro Stoxx 50 che venerdì 24 febbraio chiude gli scambi a 4197 in perdita dell’1.50%. Nonostante l’ampia black candle giornaliera e l’infrazione al ribasso della media mobile a 14gg., la tendenza di medio periodo rimarrà ben definita al rialzo fino a che le quotazioni si manterranno sopra area 4097, livello da cui si è sviluppata l’ultima gamba rialzista con massimo 4323 punti. Da segnalare il ritorno in territorio negativo dei valori del Momentum, da 35 a -23, variazione che al momento non è anticipatrice di un peggioramento del sentiment di mercato.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi sotto la media mobile a 14gg., ora in transito per area 4257.

Volumi

Scambi in aumento rispetto alla giornata precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per il trading intraday sul Future DJ Euro Stoxx 50 aggiornati alla chiusura del 24/02/2023.

Resistenze: R1= 4263 – R2= 4329 – R3= 4439

Pivot Point: 4219

Supporti: S1= 4153 – S2= 4109 – S3= 3999

Attesi movimenti al rialzo sopra area 4206 per il test di area 4218 prima e 4233 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 4263.

Prevista fase di debolezza sotto area 4186 per una verifica di area 4169 prima e 4154 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 4112.