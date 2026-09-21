Future DAX sotto pressione, il quadro rimane vulnerabile

La seduta del 18 settembre 2026 si è chiusa in netto ribasso per il future DAX (dicembre 2026), che ha terminato gli scambi a 25.477 punti, con una flessione dell’1,33%. L’apertura a 25.818 punti è stata seguita da un massimo intraday a 25.872, ma il tentativo di recupero si è rapidamente esaurito, lasciando spazio a una fase di vendita che ha spinto le quotazioni fino a 25.447 punti, praticamente sui minimi di giornata.

La configurazione tecnica di breve periodo del future DAX appare deteriorata. Il movimento ribassista ha riportato le quotazioni verso un’importante area di supporto, coincidente anche con la zona attraversata dalla media mobile a 100 periodi, mentre la media a 50 periodi, posizionata più in alto, rappresenta ora una barriera da riconquistare.

Anche il MACD continua a fornire indicazioni deboli: l’indicatore resta in territorio negativo e il momentum ribassista non mostra ancora segnali convincenti di inversione. Il prezzo si sta inoltre avvicinando alla parte inferiore delle bande di Bollinger, segnalando una fase di pressione che potrebbe diventare più volatile nelle prossime sedute.

Supporti e resistenze

Il primo livello da monitorare per il future DAX è rappresentato dall’area 25.450-25.400 punti, coincidente con il minimo della seduta e con una zona tecnica particolarmente importante nel grafico giornaliero. Una sua tenuta potrebbe favorire almeno un tentativo di stabilizzazione.

Sotto questo livello, il supporto successivo può essere individuato in area 25.250-25.200 punti. Una violazione anche di questa fascia aumenterebbe il rischio di un’estensione della correzione verso 25.000 punti, soglia psicologica e tecnica di rilievo.

Sul fronte opposto, la prima resistenza è collocata tra 25.700 e 25.850 punti. In quest’area convergono precedenti livelli tecnici e la media mobile a 50 periodi, rendendo probabile una maggiore pressione in vendita in caso di rimbalzo.

Più in alto, un recupero sopra 25.850-25.900 punti migliorerebbe il quadro di breve del future DAX e aprirebbe spazio verso 26.000-26.100 punti. Una resistenza più importante resta invece in area 26.500-26.650 punti, zona vicina ai recenti massimi e alla banda superiore di Bollinger.

Future DAX: scenario rialzista

Per assistere a un miglioramento concreto della struttura tecnica sarebbe necessario innanzitutto che il future DAX difendesse l’area 25.400-25.450 punti.

Una successiva reazione sopra 25.700 punti potrebbe favorire un nuovo attacco a 25.850-25.900 punti. Il superamento di quest’ultima fascia, meglio se accompagnato da un recupero del momentum, costituirebbe un primo segnale di inversione della recente fase correttiva.

In tale scenario, i successivi obiettivi diventerebbero 26.000-26.100 punti, con possibilità di estensione verso 26.300 e successivamente 26.500-26.650 punti.

Future DAX: scenario ribassista

Il quadro rimane invece vulnerabile finché le quotazioni si mantengono sotto 25.850-25.900 punti.

Una chiusura sotto 25.400 punti confermerebbe la debolezza emersa nella seduta del 18 settembre e potrebbe accelerare le vendite verso 25.250-25.200 punti.

La perdita anche di quest’area renderebbe probabile un test di 25.000 punti. Sotto tale soglia il deterioramento tecnico diventerebbe più marcato, con spazio potenziale verso 24.800-24.700 punti.

Nel brevissimo periodo, quindi, 25.400-25.450 punti rappresenta lo spartiacque principale: la sua tenuta può favorire un rimbalzo tecnico, mentre una rottura confermata aumenterebbe sensibilmente il rischio di una nuova gamba ribassista.

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