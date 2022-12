Future Dax: oscillatori deboli, atteso movimento correttivo

Lo scenario tecnico sul Future Dax resta impostato al rialzo. L’ultimo movimento al ribasso per ora è da considerarsi di natura prettamente correttiva.

Lettera sul Future Dax che conclude la sessione del 06/12/2022 con un -0.86% a quota 14299. Nonostante la fase di debolezza scaturita nell’ultima sessione la tendenza rialzista resta ancora ben definita e quest’ultimo movimento al ribasso per ora è da considerarsi di natura prettamente correttiva. In ottica intraday il quadro tecnico presenta un’impostazione che lascia ipotizzare la continuazione del down-trend con obiettivi individuabili nelle prime aree supportive collocate in area 14110/14040. Configurazione moderatamente ribassista per i maggiori oscillatori di riferimento i cui valori sono in linea con la fase distributiva attualmente in essere.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi al di sotto della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 14460.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday sul Future Dax aggiornati alla chiusura del 06/12/2022.

Resistenze: R1= 14437 – R2= 14576 – R3= 14809

Pivot Point: 14343

Supporti: S1= 14204 – S2= 14110 – S3= 13877

Attesi movimenti al rialzo sopra area 14355 per il test di area 14408 prima e 14442 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 14506.

Prevista fase di debolezza sotto area 14224 per una verifica di area 14168 prima e 14110 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 14040.