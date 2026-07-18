Future Dax: il mercato guarda ai 25.000 punti

Il future Dax ha chiuso la seduta del 17 luglio 2026 a 24.933 punti, in lieve calo dello 0,18% rispetto alla sessione precedente. La giornata è stata caratterizzata da una prima fase di debolezza, con un affondo fino a 24.715 punti, seguita da un deciso recupero che ha permesso ai compratori di riportare le quotazioni vicino ai massimi intraday (24.990 punti).

La candela giornaliera evidenzia una lunga ombra inferiore, segnale che gli acquisti sono tornati a manifestarsi con decisione dopo il test del supporto. Pur in presenza di una chiusura leggermente negativa, la capacità del mercato di recuperare oltre 200 punti dai minimi suggerisce che il trend rialzista di fondo non sia ancora compromesso.

Analisi tecnica Future Dax

La seduta ha mostrato un’elevata volatilità, con un’escursione di 275 punti tra massimo e minimo.

Il livello dei 24.700 punti si conferma un supporto tecnico di rilievo. La tenuta di questa soglia mantiene intatta la struttura positiva costruita nelle ultime settimane.

Sul fronte rialzista, la prima resistenza rimane rappresentata dai 25.000 punti, soglia psicologica che il future Dax ha sfiorato senza riuscire a superare con decisione. Un breakout stabile oltre tale livello potrebbe favorire un nuovo impulso rialzista.

Livelli tecnici

Supporti

24.700 punti

24.550 punti

24.350 punti

Resistenze

25.000 punti

25.150 punti

25.350 punti

Scenario operativo

La configurazione tecnica resta moderatamente positiva, tuttavia servirà una chiusura sopra i 25.000 punti per confermare la ripresa del movimento rialzista.

Al contrario, una violazione decisa dei 24.700 punti potrebbe aumentare la pressione ribassista nel breve periodo, favorendo un ritorno verso l’area compresa tra 24.550 e 24.350 punti.

Nelle prossime sedute sarà fondamentale osservare il comportamento dei prezzi in prossimità della barriera psicologica dei 25.000 punti, dalla cui rottura potrebbe dipendere la direzione del prossimo movimento di mercato.

SEGNALI DI TRADING

Segnali di trading su Azioni Italia Intraday e Multiday, Future FTSE Mib, Future Dax e Forex. Forniamo chiari livelli di ingresso, target e stop. Ricevi il supporto per operare in borsa!