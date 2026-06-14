Future Dax: i livelli chiave da monitorare

Il Future Dax chiude la settimana in sostanziale equilibrio dopo il tentativo di allungo verso nuovi massimi. Area 24.430-24.780 rappresenta il range decisionale per l’inizio della prossima ottava.

La giornata di venerdì ha mostrato un mercato inizialmente forte, capace di spingersi fino a 24.778, ma successivamente dominato dalle vendite fino al minimo di 24.431.

La reazione finale ha consentito al future Dax di recuperare una parte delle perdite, ma la chiusura è avvenuta comunque sotto il prezzo di apertura, lasciando una candela di indecisione con lieve prevalenza dei venditori.

Dal punto di vista tecnico emerge una fase di consolidamento dopo il recente rialzo, con il mercato che sta cercando un nuovo equilibrio tra 24.400 e 24.800 punti.

Struttura tecnica del future Dax

Trend di breve periodo

Ancora costruttivo sopra 24.400 punti.

Momentum

In rallentamento dopo i recenti massimi.

Volatilità

Elevata, elemento favorevole all’operatività intraday.

Livelli chiave del future Dax

Resistenze

24.778

24.850

24.950

25.050

Supporti

24.600

24.431

24.300

24.150

Scenario rialzista

Il superamento di 24.778 confermerebbe la ripresa degli acquisti.

Obiettivi:

24.850

24.950

25.050

Successivamente potrebbe essere attaccata l’area psicologica dei 25.100 punti.

Scenario ribassista

La perdita di 24.431 rappresenterebbe un segnale di debolezza.

Obiettivi:

24.300

24.150

24.000

Una chiusura sotto i 24.300 punti deteriorerebbe sensibilmente il quadro tecnico di breve periodo del future Dax.

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