FT: Intesa Sanpaolo rafforza l’autonomia tecnologica europea

Un articolo di oggi del Financial Times (“Three ways European banks are finding their mojo”) individua in Intesa Sanpaolo uno dei casi più interessanti della nuova fase di rilancio delle banche europee.

Il FT evidenzia, in particolare, il progetto da 9 miliardi di euro con cui Intesa Sanpaolo sta trasformando il proprio modello IT, sviluppando capacità cloud proprietarie accanto a quelle dei big tech americani.

Una scelta strategica che va oltre l’efficienza operativa e si inserisce nel tema della sovranità tecnologica europea, in linea con le indicazioni della BCE, e apre riflessioni rilevanti su: autonomia strategica dell’Europa, sicurezza e resilienza del sistema finanziario ed evoluzione del ruolo delle grandi banche come infrastrutture critiche.

Traduzione italiana articolo FT

“Tre modi in cui le banche europee stanno ritrovando slancio”

Le iniziative strategiche di Santander, Intesa Sanpaolo e Société Générale mostrano come le cose stiano cambiando

Per oltre quindici anni le banche europee sono rimaste indietro rispetto alle rivali statunitensi. Mentre i migliori istituti americani hanno ampliato aggressivamente i propri bilanci e le valutazioni di mercato, gli istituti europei sono stati frenati da una crescita economica lenta, da regolatori più cauti e da crescenti tensioni geopolitiche.

Ma la tendenza potrebbe essere in inversione. Anche mentre l’America di Donald Trump aumenta la pressione — indebolendo preziosi legami transatlantici e allentando le regole per i concorrenti di Wall Street — tre delle banche più ambiziose d’Europa stanno adottando approcci molto diversi per alimentare la propria crescita.

In Spagna Santander, in Italia Intesa Sanpaolo e in Francia Société Générale, un trio di iniziative strategiche sta ravvivando la ripresa del settore, come dimostrano il rimbalzo dei prezzi azionari e della redditività. (Le migliori istituzioni raggiungono ora rendimenti sul capitale tangibile vicini al 20 per cento. E dopo anni di sottoperformance, l’indice bancario Euro Stoxx è salito di quasi l’80 per cento lo scorso anno, più del doppio della media dei gruppi statunitensi.)

La mossa più consistente e di maggior profilo è l’acquisizione da 12,2 miliardi di dollari da parte di Santander della rivale americana Webster Financial. Gli investitori hanno accolto con un certo scetticismo l’annuncio della scorsa settimana, in parte a causa del modesto storico dei gruppi europei nell’acquisto di banche statunitensi. Crisi o ritirate non sono rare: basti pensare a HSBC e Household, oppure a BNP Paribas e Bank of the West.

Ma la presidente esecutiva di Santander, Ana Botín, è convinta che questa volta sarà diverso. Webster, come l’attuale attività statunitense di Santander, è concentrata nel nord-est degli Stati Uniti, conferendo al gruppo combinato una forte focalizzazione regionale e una solida quota di mercato locale (8 per cento, secondo Botín).

In termini più concreti, la base di depositi a basso costo di Webster renderà più economico il finanziamento di Santander e diluirà il rischio nel suo portafoglio di prestiti auto. I tagli ai costi promessi — equivalenti al 58 per cento delle spese generali di Webster — appaiono ambiziosi, ma le banche spagnole hanno una tradizione di efficienza (il rapporto costi/ricavi di Santander è appena del 41 per cento), quindi potrebbero non essere del tutto irrealistici.

L’operazione non è particolarmente moderna — acquistare una struttura basata su filiali sembra molto novecentesco, soprattutto quando gli investitori puntano sulle fintech per rivoluzionare le banche tradizionali. Tuttavia, potrebbe ancora esserci spazio per un operatore astuto come Santander per conquistare clienti statunitensi che si sono sentiti poco serviti dai grandi colossi domestici.

La scelta coraggiosa di Intesa Sanpaolo è meno evidente, ma non per questo meno significativa. La banca italiana è a metà di un progetto da 9 miliardi di euro per trasformarsi in un fornitore di servizi cloud — inizialmente per sé stessa, ma nel tempo anche per terze parti. Come per molte banche, la ristrutturazione ha comportato la dismissione del sistema informatico mainframe; ma, a differenza di molti istituti, implica anche una diversificazione che riduce la dipendenza dalle società cloud statunitensi.

Sebbene Google e Microsoft forniscano a Intesa servizi cloud esterni, la banca sta parallelamente ampliando capacità sviluppate internamente, rafforzando la propria autonomia — e quella europea — in linea con gli inviti della Banca centrale europea a ridurre la dipendenza degli istituti dai grandi gruppi cloud statunitensi.

Ma è Société Générale — la banca europea che lo scorso anno ha registrato un rimbalzo spettacolare nella propria valutazione — a rivendicare l’iniziativa più innovativa. Secondo Jean-Marc Stenger, amministratore delegato dell’unità di asset digitali del gruppo, SG Forge, si tratta attualmente dell’unica banca al mondo ad aver emesso proprie stablecoin.

Le due valute alternative — una sostenuta dall’euro e l’altra dal dollaro — rappresentano una naturale evoluzione delle innovazioni di SG Forge nell’emissione di obbligazioni e prodotti strutturati su blockchain. Le stablecoin consentono di regolare le operazioni con i clienti in modo rapido, fluido ed economico, invece di tornare a utilizzare il contante.

La banca ritiene che il proprio status di istituto completamente regolamentato, con rigorose norme di identificazione della clientela (know-your-customer), le conferisca un vantaggio rispetto ai due operatori che dominano il mercato delle stablecoin, Tether e Circle.

Il via libera dato alle stablecoin dal quadro normativo europeo Markets in Crypto-Assets e dal Genius Act statunitense dovrebbe accelerarne significativamente l’adozione. Sebbene altre banche stiano sperimentando le stablecoin nell’ambito di collaborazioni settoriali, almeno per ora Société Générale sembra avere un chiaro vantaggio iniziale.

Singolarmente, questi istituti non cambieranno il mondo. Ma l’ambizione delle loro iniziative, sostenuta da valutazioni che non si vedevano dalla crisi finanziaria globale, suggerisce che le banche europee stanno finalmente ritrovando slancio. Se tutto andrà bene, sarà un bene sia per gli azionisti sia per l’economia europea.