Francia: downgrade sul lungo termine e revisione outlook

Scope Ratings ha declassato il rating a lungo termine della Francia ad A+, da AA-, rivedendo l’outlook a Stabile, da Negativo: pesano deficit elevati, debito in crescita e limitati progressi sulle riforme strutturali, in un contesto politico frammentato. L’outlook Stabile riflette il ruolo centrale della Francia nell’architettura europea, la resilienza dell’economia, l’ottimo accesso al mercato e un solido sistema bancario.

Punti chiave del report:

Il debito pubblico francese è previsto salire dal 116% del PIL nel 2025 al 129% nel 2031, contro il 98% del 2019, e a oltre il 140% entro il 2036 senza un consolidamento fiscale più forte; il deficit resterà sopra il 5% del PIL, dal 5,1% del 2025 al 5,8% nel 2031;

Il rendimento dei titoli di Stato decennali è salito dal 3,6% di gennaio al 4,5% di settembre (+25% circa): la spesa netta per interessi è prevista crescere dal 2,0% del PIL nel 2025 al 3,6% nel 2031 (dal 3,8% al 6,7% delle entrate pubbliche), riducendo la flessibilità di bilancio;

Stabilizzare il debito richiederebbe un aggiustamento fiscale di almeno 100 miliardi di euro e il ritorno a un saldo primario in equilibrio, che la Francia non registra da oltre 25 anni; la frammentazione politica, che non dovrebbe attenuarsi neppure dopo le presidenziali del 2027, ne complica l’attuazione, a partire dal budget 2027 (risparmi per circa 54 miliardi di euro, 1,7% del PIL), atteso incontrare una forte resistenza politica;

I rischi per il rating sono bilanciati nei prossimi 12-18 mesi: un miglioramento potrebbe arrivare da un debito su traiettoria discendente e da maggiori riforme a sostegno della crescita, mentre un ulteriore peggioramento sarebbe legato a prospettive fiscali ancora molto deboli, a un indebolimento della governance o a una crescita più debole nel medio termine.