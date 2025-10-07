Francia: commento caduta del governo

Le dimissioni del Primo Ministro francese segnano l’inizio di una nuova fase di incertezza politica in Francia. Sebbene ci si aspettasse un rimpasto di governo con profili meno controversi, le dimissioni non figuravano tra gli scenari più probabili, nonostante le difficoltà già anticipate sin dalla sua nomina, avvenuta appena un mese fa.

Anche se sembra poco probabile che il Presidente si dimetta, non si può escludere né un nuovo scioglimento dell’Assemblea Nazionale né la nomina di un Primo Ministro con un orientamento più di sinistra. Quest’ultimo scenario riaprirebbe la possibilità di ulteriori misure fiscali a carico delle imprese, un fattore che continuiamo a monitorare con particolare attenzione nei nostri portafogli.

Per i mercati, questa incertezza non provoca una forte reazione immediata — gli investitori sono ormai abituati a un certo livello di volatilità politica in Francia — ma complica l’attuazione di riforme di bilancio e fiscali già sotto pressione. Il rischio di una svolta di sinistra, o addirittura di uno scioglimento dell’Assemblea, riapre il dibattito sulla sostenibilità dei conti pubblici e sulla pressione fiscale per le imprese.

Dal punto di vista economico, la Francia resta penalizzata da una crescita debole, da una domanda interna contenuta e da un debito pubblico elevato. Tuttavia, le società francesi quotate rimangono nel complesso solide, spesso internazionali e ben diversificate.

Questo contrasto tra un’economia domestica fragile e un tessuto imprenditoriale competitivo è caratteristico dell’economia francese — e spiega perché, per un investitore, è fondamentale distinguere chiaramente il rischio “Paese” dal potenziale delle imprese.

Per quanto riguarda i nostri investimenti, manteniamo le posizioni invariate, avendo già ridotto l’esposizione alle società francesi all’inizio dell’anno.

Controbuto di Alessandro Curti da Porto – BDL Capital Management