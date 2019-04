Fitch assegna a UBI Banca il rating sui depositi

In relazione all’entrata in vigore della Full Depositor Preference, Fitch ha assegnato a UBI Banca il rating sui Depositi a Lungo Termine.

Nell’ambito di un intervento che ha riguardato 16 Banche basate in Italia e in virtù dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della Full Depositor Preference, Fitch Ratings ha assegnato a UBI Banca un rating sui Depositi a Lungo Termine pari a BBB, un gradino sopra al Long Term Issuer Default Rating del Gruppo (BBB-).