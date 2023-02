Ferrari: +33% il dividendo 2023

Benedetto Vigna, AD Ferrari, ha commentato: “Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo”.

Alla luce dei risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la guidance di Ferrari, con un utile netto di 939 milioni di euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di euro, il cda della casa automobilistica proporrà la distribuzione di un dividendo di 1,81 euro per azione ordinaria, in aumento del 33% rispetto al dividendo 2022 per complessivi 329 milioni di euro.

La data di stacco della cedola (ex-date) è prevista il 24 aprile 2023, la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 25 aprile 2023 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’EXM in Italia sia presso il NYSE negli Stati Uniti e la data di pagamento del dividendo (payment date) il 5 maggio 2023.

Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, ha commentato: “Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo. Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un’azienda in evoluzione. Stiamo innovando costantemente i nostri prodotti e processi, avvicinandoci ai nostri obiettivi di decarbonizzazione”.

RISULTATI ESERCIZIO 2022

Consegne totali pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% rispetto al 2021

Ricavi netti pari a € 5.095 milioni, in aumento del 19,3% rispetto al 2021

EBITDA pari a € 1.773 milioni, in crescita del 15,8% rispetto al 2021

EBIT pari a € 1.227 milioni, in aumento del 14,1% rispetto al 2021

Margine dell’EBITDA pari al 34,8% e margine dell’EBIT pari al 24,1% nel 2022

Utile netto pari a € 939 milioni e utile diluito per azione pari a € 5,09

Generazione di free cash flow industriale pari a € 758 milioni.