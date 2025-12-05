Fed: taglio in vista e stance restrittiva

I mercati danno ormai per quasi certo un taglio dei tassi della Fed di 25 punti base la prossima settimana, aspettativa condivisa anche da noi. Prima del periodo di blackout, i funzionari della Federal Reserve hanno segnalato un crescente timore per i rischi al ribasso sull’occupazione e una riduzione dei rischi al rialzo sull’inflazione. Questo, unito alla riluttanza dell’Istituto centrale americano a sorprendere i mercati quando la convinzione è elevata, è un fattore di supporto per le nostre attese di un taglio.

Ci aspettiamo dissensi in entrambe le direzioni, in particolare da parte del governatore Mirran, che probabilmente chiederà tagli più consistenti. Un elemento chiave sarà la pubblicazione dell’aggiornamento del Summary of Economic Projections e del nuovo dot plot, che potrebbe coprire un ampio spettro da una pausa fino a ulteriori tagli per un totale di 100 punti base. I mercati si concentreranno anche sulla gestione del bilancio, in particolare sui tempi degli acquisti di titoli volti ad alleviare le pressioni nel mercato dei finanziamenti.

Come accaduto finora nel corso dell’anno, ci aspettiamo che il taglio sia accompagnato da una conferenza stampa all’insegna di una politica monetaria restrittiva. Considerando l’attuale stima del tasso neutrale e dei tagli cumulativi di 75 punti base nel 2025, è difficile che la Fed effettui un ulteriore taglio già a gennaio. Per giustificare un allentamento aggiuntivo, i dati dovrebbero mostrare un rallentamento significativo dell’economia, in particolare del mercato del lavoro. Al momento, le valutazioni di mercato incorporano tre tagli completi entro ottobre 2026.

L’inflazione rimane elevata, ma dovrebbe registrare una tendenza al ribasso all’inizio del prossimo anno. Il mercato del lavoro sta rallentando, trainato da fattori strutturali che vanno oltre la semplice decelerazione della crescita. In prospettiva, gli operatori di mercato concentreranno sempre più l’attenzione sulla composizione dei membri con diritto al voto del FOMC per il 2026.

Posizionamento di mercato

Tassi: I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni intorno al 4% appaiono correttamente valutati. Preferiamo strategie di irripidimento sulla parte medio-lunga della curva, in particolare il 5s/30s, poiché continuiamo a vedere pressioni sul tratto lungo.

Credito: Gli spread sia dell’Investment Grade sia dell’High Yield rimangono poco interessanti per nuovi acquisti; siamo a nostro agio nel continuare a incassare il carry.

Mercati Emergenti vs Mercati Sviluppati: Preferiamo il debito in valuta locale dei mercati emergenti rispetto ai titoli governativi dei mercati sviluppati.

FX: Le condizioni restano complesse; siamo passati da una posizione short sul dollaro USA a una posizione neutrale, con l’intenzione di aumentare le posizioni long in modo opportunistico.

Commodity: Esistono opportunità interessanti nei metalli industriali e in alcuni segmenti del comparto energetico.

Commento a cura di Matthias Scheiber – Allspring Global Investments