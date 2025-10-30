Fed rispetta le attese sui tassi, QT in dirittura d’arrivo

La Fed ha rilasciato una comunicazione piuttosto priva di novità per il mese di ottobre, abbassando il tasso sui fondi federali di 25 punti base a un intervallo target compreso tra il 3,75% e il 4,00%. La decisione è stata accompagnata da un modesto cambiamento operativo: il quantitative tightening (QT) terminerà il 1° dicembre e i rimborsi dei titoli MBS delle agenzie saranno reinvestiti in buoni del Tesoro.

La dichiarazione ha riconosciuto la disponibilità limitata di dati a causa del recente shutdown, ma non ha rilevato cambiamenti significativi nelle tendenze sottostanti. Una nuova frase che indica che “i rischi al ribasso per l’occupazione sono aumentati negli ultimi mesi” suggerisce che la Fed sta rispondendo a segnali alternativi provenienti dal mercato del lavoro, anche se ciò non sembra riflettere un cambiamento significativo nell’orientamento generale della politica monetaria.

Le operazioni di liquidità sono rimaste invariate, per ora, e il QT continuerà per tutto novembre. Ciò potrebbe mantenere una pressione al rialzo sui tassi a scadenza breve nel breve termine, ma l’assenza di nuove misure di liquidità suggerisce che la Fed è soddisfatta delle condizioni attuali.

Commento di Daniel Siluk – Janus Henderson