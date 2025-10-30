Facebook X-twitter Linkedin
Facebook X-twitter Linkedin

Fed rispetta le attese sui tassi, QT in dirittura d’arrivo

tassi fed bce

La Fed ha rilasciato una comunicazione piuttosto priva di novità per il mese di ottobre, abbassando il tasso sui fondi federali di 25 punti base a un intervallo target compreso tra il 3,75% e il 4,00%. La decisione è stata accompagnata da un modesto cambiamento operativo: il quantitative tightening (QT) terminerà il 1° dicembre e i rimborsi dei titoli MBS delle agenzie saranno reinvestiti in buoni del Tesoro.

La dichiarazione ha riconosciuto la disponibilità limitata di dati a causa del recente shutdown, ma non ha rilevato cambiamenti significativi nelle tendenze sottostanti. Una nuova frase che indica che “i rischi al ribasso per l’occupazione sono aumentati negli ultimi mesi” suggerisce che la Fed sta rispondendo a segnali alternativi provenienti dal mercato del lavoro, anche se ciò non sembra riflettere un cambiamento significativo nell’orientamento generale della politica monetaria.

Le operazioni di liquidità sono rimaste invariate, per ora, e il QT continuerà per tutto novembre. Ciò potrebbe mantenere una pressione al rialzo sui tassi a scadenza breve nel breve termine, ma l’assenza di nuove misure di liquidità suggerisce che la Fed è soddisfatta delle condizioni attuali.

Commento di Daniel Siluk – Janus Henderson

TI POTREBBE INTERESSARE
Oscillatori di tendenza, di volumi e di volatilità
Oscillatori di tendenza, di volumi e di volatilità
Pullback: i punti di ingresso nel mercato
Pullback: i punti di ingresso nel mercato
Le onde di Elliott: individuare pattern e tendenze
Le onde di Elliott: individuare pattern e tendenze
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
I Pattern di analisi tecnica più utilizzati dai trader
I Pattern di analisi tecnica più utilizzati dai trader
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
forex
azioni intraday
Azioni Multiday
ftse-mib
Segnali future dax
Edit Template

Hai bisogno di maggiori info sui Segnali di Trading?

Scrivi a: info@tendenzamercati.net

Chi Siamo

Analisi Tecnica e Segnali di Trading su Azioni, Futures  e Forex. TendenzaMercati nasce da un’idea di Nicola Zonno, trader ed analista indipendente.

SEgnali di Trading

Info

Social media

Facebook X-twitter Linkedin

Copyright © 2006-2025 TendenzaMercati - Designed by EnneZeta | Tutti i diritti riservati

Torna in alto