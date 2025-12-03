Fed: chance taglio tassi, focus su fiducia consumatori

La Fed si riunirà la prossima settimana e renderà nota la sua decisione il 10 dicembre. Sarà difficile prendere una decisione così importante, dato che gran parte dei dati macro, rinviati a causa dello shutdown, non saranno pubblicati fino alla settimana successiva. Tuttavia, nelle ultime settimane si è registrato un tono più accomodante da parte della Fed e, di conseguenza, la probabilità di un taglio dei tassi è aumentata in modo rilevante.

La Fed guarderà probabilmente con attenzione all’indagine dell’Università del Michigan sui consumatori statunitensi di questa settimana, perché sarà utile per orientare il suo processo decisionale.

Ho sempre ritenuto questa indagine estremamente importante, soprattutto perché i dati risalgono agli anni ’50, rendendola molto utile per i confronti storici. Guardo a questo dato non solo per avere indicazioni sul sentiment dei consumatori, ma anche per le aspettative sull’inflazione. Anche la Fed presta molta attenzione al dato, che è noto per aver contribuito a farle cambiare idea.

In particolare, il dato sarà di interesse per cogliere eventuali segnali di un ulteriore indebolimento del sentiment dei consumatori, soprattutto alla luce dell’ultimo dato sulla fiducia dei consumatori del Conference Board, che è stato molto deludente.

Commento a cura di Kristina Hooper – Man Group