FCA: scambi in aumento, lo scenario tecnico resta impostato al ribasso

Nonostante il rimbalzo il quadro tecnico dell titolo FCA presenta un’impostazione ribassista sempre ben definita.

Forte ingresso dei compratori sul titolo FCA che nell’ultima d’ottava registra un +5,82% ed un close a quota 6.144. Il movimento al rialzo ha una mera valenza tecnica, un semplice rimbalzo che non modifica la struttura ribassista che è andata delineandosi a partire da metà novembre 2019. Pur non essendo esclusi nuovi spunti al rialzo ed una verifica delle prime aree di resistenza rilevanti collocate a quota 6,730/6,906 l’ipotesi più accreditata resta quella della continuazione della fase discendente. Chiusure al di sotto di area 5.750 potrebbe preludere ad un rafforzamento della tendenza ribassista. Scenario negativo anche per i maggiori oscillatori che confermano la tendenza negativa attualmente in essere.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sottp della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 8,5593.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 20/03/2020.

Resistenze: R1= 6.423 – R2= 6.702 – R3= 7.290

Pivot Point: 6.114

Supporti: S1= 5.835 – S2= 5.526 – S3= 4.938

Attesi movimenti al rialzo sopra area 6.188 per il test di area 6.254 prima e 6.376 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 6.550.

Prevista fase di debolezza sotto area 6.114 per una verifica di area 6.030 prima e 5.964 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 5.814.