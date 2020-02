Exor: trattativa per la cessione di PartnerRE

Exor è in trattativa con la francese Covea per la cessione di PartnerRe, operazione da 9 miliardi di dollari.

Exor sta trattando con la francese Covea la cessione di PartnerRe. L’offerta del gruppo di mutua assicurazione leader sul mercato francese sarebbe tutta in contanti, per un valore di circa 9 miliardi di dollari.

L’acquisizione per 6,7 miliardi di dollari di PartnerRE da parte della holding della famiglia Agnelli risale al 2016. In questo arco di tempo avendo Exor incamerato 660 milioni di dollari di dividendo, l’esborso netto per l’acquisizione scende a 6 miliardi di dollari.