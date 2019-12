Euro Sterlina: nuova outside bar, le aree da monitorare

La view tecnica della coppia di valute Euro Sterlina appare fortemente impostata al ribasso ma non sono esclusi rimbalzi.

Negativa la sessione del 06/12/2019 per la coppia di valute Euro Sterlina che registra un -0.30% e chiude gli scambi a quota 0.8414. Scaturita una sequenza di 4 minimi consecutivi crescenti. Dall’analisi condotta sul grafico giornaliero la view tecnica appare fortemente impostata al ribasso. Non sono esclusi tuttavia movimenti al rialzo di natura prettamente tecnica con verifica delle prime aree di resistenza giornaliere. Da monitorare l’outside bar disegnata sul frame daily i cui livelli di riferimento sono il massimo a 0.8468 ed il minimo 0,8411. Si riscontra anche una sequenza di 4 sedute negative consecutive. Configurazione negativa per i maggiori oscillatori di riferimento in cui valori giustificano la tendenza ribassista attualmente in essere.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 0.8525.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 06/12/2019.

Performance: 7 sedute= -1.30% – 15 sedute= -1.53% – 30 sedute= -2.50%

Resistenze: R1= 0.8450 – R2= 0.8487 – R3= 0.8543

Pivot Point: 0.8431

Supporti: S1= 0.8394 – S2= 0.8375 – S3= 0.8319

Attesi movimenti al rialzo sopra area 0.8431 per il test di area 0.8461 prima e 0.8487 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 0.8550.

Prevista fase di debolezza sotto area 0.8402 per una verifica di area 0.8375 prima e 0.8344 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 0.8282.