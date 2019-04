Euro Dollaro: attesa verifica delle prime aree di resistenza giornaliere

La view tecnica della coppia di valute Euro Dollaro è negativa ma per l’intraday si prevede un recupero dei corsi.

La coppia di valute Euro Dollaro chiude gli scambi della sessione del 29/03/2019 pressochè invariato (-0.02%) a quota 1.1217. Si rileva la formazione di una nuova figura tecnica ribassista (high2 maggiore di high1, high1 maggiore di high, low2 maggiore di low1, low1 maggiore di low, close2 maggiore di close1, close1 maggiore di close) che sarà opportuno monitoarare. Scaturita inoltre una sequenza di 4 minimi consecutivi crescenti. La view tecnica appare quindi tendenzialmente impostata al ribasso ma in ottica intraday, prima di nuovi affondi, è ipotizzabile un recupero dei corsi con verifica delle prime aree di resistenza giornaliere. Si riscontra anche una sequenza di 4 sedute negative consecutive. Configurazione negativa per i maggiori oscillatori di riferimento i cui valori confermano la tendenza ribassista attualmente in essere.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 1.1309.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 29/03/2019.

Performance: 7 sedute= -1.37% – 15 sedute= -0.24% – 30 sedute= -0.80%

Resistenze: R1= 1.1239 – R2= 1.1262 – R3= 1.1299

Pivot Point: 1.1225

Supporti: S1= 1.1202 – S2= 1.1188 – S3= 1.1151

Attesi movimenti al rialzo sopra area 1.1234 per il test di area 1.1262 prima e 1.1284 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 1.1330.

Prevista fase di debolezza sotto area 1.1197 per una verifica di area 1.1166 prima e 1.1151 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 1.1109.