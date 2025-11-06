Facebook X-twitter Linkedin
Facebook X-twitter Linkedin

Euro Digitale: la BCE definisce timetable

euro digitale

Le banche europee affrontano crescenti pressioni sugli investimenti mentre la BCE definisce tabella di marcia per l’euro digitale.

Nell’analisi a cura di Milya Safiullina, Financial Institutions di Scope Ratings, si evidenzia che:

Le banche europee non hanno altra scelta che accelerare gli investimenti per adattarsi ai pagamenti digitali, ora che la BCE prevede una fase pilota per l’euro digitale nel 2027.

L’Europa si sta muovendo più velocemente del previsto per colmare il divario nei pagamenti digitali con gli Stati Uniti.

Questa fase consentirà di verificare se l’approccio top-down europeo, incentrato sulla regolamentazione, sia più efficace dell’approccio guidato dal mercato negli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda la crescente domanda di stablecoin.

Scope ritiene che sia così. L’approccio europeo offre alle banche maggiore certezza e contribuisce ad ampliare i benefici degli sviluppi interconnessi della moneta digitale, inclusi sia l’euro digitale che le stablecoin, riducendo al minimo i rischi associati.

La capacità delle banche europee di bilanciare l’integrazione dell’euro digitale con l’innovazione delle stablecoin avrà un impatto sulla loro redditività, competitività e posizionamento di mercato a medio termine.

La BCE prevede che gli investimenti in euro digitale delle banche dell’area dell’euro, al netto dei potenziali risparmi, ammonteranno a 4-5,8 miliardi di euro in quattro anni, pari a circa il 3,4% del budget di ammodernamento IT di una banca leader.

Sebbene questo possa sembrare gestibile per i gruppi bancari più grandi con bilanci più solidi e dimensioni maggiori, i costi rimangono significativi, soprattutto per gli istituti più piccoli.

TI POTREBBE INTERESSARE
Bearish Harami, cosa è e come si utilizza nel trading
Bearish Harami, cosa è e come si utilizza nel trading
Trend, Supporti e Resistenze, come usarli nel trading
Trend, Supporti e Resistenze, come usarli nel trading
Bullish Engulfing: segnale rialzista per operazioni long
Bullish Engulfing: segnale rialzista per operazioni long
Bottom Reversal: l’importanza della conferma del pattern
Bottom Reversal: l’importanza della conferma del pattern
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Inverted Hammer: pattern di inversione rialzista
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
Triplo Minimo: gli elementi chiave del pattern
forex
azioni intraday
Azioni Multiday
ftse-mib
Segnali future dax
Edit Template

Hai bisogno di maggiori info sui Segnali di Trading?

Scrivi a: info@tendenzamercati.net

Chi Siamo

Analisi Tecnica e Segnali di Trading su Azioni, Futures  e Forex. TendenzaMercati nasce da un’idea di Nicola Zonno, trader ed analista indipendente.

SEgnali di Trading

Info

Social media

Facebook X-twitter Linkedin

Copyright © 2006-2025 TendenzaMercati - Designed by EnneZeta | Tutti i diritti riservati

Torna in alto