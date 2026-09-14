EURJPY sotto pressione, rischio di ulteriore debolezza

Il cambio EURJPY ha chiuso la seduta dell’11 settembre 2026 a 178,16, in calo dello 0,66%, confermando una fase di marcata debolezza nel breve periodo.

Il quadro tecnico resta impostato negativamente. Il recente movimento ribassista ha portato il cambio nettamente al di sotto delle principali medie mobili, concentrate nell’area 183,20-184,60, mentre il MACD continua a muoversi in territorio negativo e mostra una pressione ribassista ancora significativa.

La discesa ha inoltre spinto il cambio EURJPY nella parte inferiore delle Bande di Bollinger, segnalando un mercato fortemente sotto pressione. La vicinanza alla fascia bassa potrebbe favorire qualche recupero tecnico, ma al momento non emergono ancora indicazioni sufficienti per parlare di un’inversione strutturale.

Supporti e resistenze EURJPY

Il primo supporto da monitorare coincide con il minimo della seduta a 177,90. La perdita di questo livello potrebbe riattivare rapidamente le vendite verso 177,20-177,00, area attraversata anche da una trendline dinamica di medio periodo.

Più in basso, un supporto importante è individuabile tra 176,50 e 176,00. Una violazione anche di questa fascia renderebbe il quadro ulteriormente negativo e potrebbe aprire spazio a un’estensione della correzione.

Sul fronte opposto, la prima resistenza è collocata tra 179,35 e 179,55, corrispondente all’area di apertura e al massimo dell’ultima seduta. Solo un ritorno stabile sopra questa zona migliorerebbe leggermente il quadro di brevissimo periodo.

Le resistenze successive si trovano in area 180,50-181,00 e soprattutto intorno a 182,00-182,20, livello che in precedenza aveva rappresentato un’importante area di supporto e che ora potrebbe trasformarsi in resistenza.

EURJPY: scenario rialzista

Un primo segnale di reazione arriverebbe con il recupero di 179,55. In questo caso il cambio EURJPY potrebbe tentare un rimbalzo verso 180,50-181,00.

Il superamento di 181,00 permetterebbe di puntare alla più importante fascia di 182,00-182,20. Soltanto una riconquista stabile di quest’ultima area ridurrebbe concretamente la pressione ribassista e aprirebbe la strada a un recupero più ampio.

Finché le quotazioni rimarranno sotto 182, eventuali rialzi dovranno tuttavia essere considerati prevalentemente come rimbalzi tecnici all’interno di una struttura ancora debole.

EURJPY: scenario ribassista

Il livello chiave resta 177,90. Una rottura confermata al ribasso potrebbe favorire una nuova accelerazione verso 177,20-177,00.

Sotto questa fascia aumenterebbero le probabilità di un test di 176,50 e successivamente di 176,00. Il permanere del MACD in territorio fortemente negativo e la distanza dalle medie mobili continuano a favorire, per il momento, lo scenario ribassista.

Nel breve periodo area 177,90 rappresenta per il cambio EURJPY lo spartiacque principale: la sua tenuta potrebbe generare un recupero tecnico, mentre una nuova violazione confermerebbe la prosecuzione della fase discendente.

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